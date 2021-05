Borghi d’Italia, Fucecchio protagonista su Tv2000

Il 13 maggio scorso una troupe dell’emittente Tv 2000 ha fatto tappa a Fucecchio per realizzare un servizio per la trasmissione Borghi d’Italia

Un tour tra le bellezze paesaggistiche, ambientali e culturali di Fucecchio per raccontare la città di Montanelli e rilanciare il turismo in vista dell’estate. Borghi d’Italia alla scoperta di Fucecchio sarà trasmesso per due fine settimana, in tv e in radio.

Su Tv 2000 (canale 28 del digitale terrestre, canale 157 di Sky, canale 18 della piattaforma satellitare tivùsat e in streaming su www.tv2000.it) andrà in onda domani (29 maggio) alle 14,25 e domenica 6 giugno alle 14,20, mentre domenica (30 maggio) sarà trasmesso in formato radiofonico su Radio InBlu (alle 14) e Radio Vaticana Italiana (alle 17).

“Sono felice di questo servizio – commenta l’assessore al turismo Daniele Cei – perché è un’opportunità che è arrivata grazie al ruolo di capofila che il nostro Comune ha assunto sul cammino della Romea Strata in Toscana. Questo è indice delle nostre potenzialità e ci conferma che il percorso che abbiamo intrapreso per valorizzare Fucecchio sta cominciando a dare i propri frutti”.