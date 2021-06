Anche quest’anno gli studenti del liceo scientifico Arturo Checchi di Fucecchio hanno raggiunto il podio in una delle più importanti gare matematiche nazionali, la XXXI Olimpiade Gioiamathesis, conquistando il secondo e il terzo posto nella categoria 17-18 anni.

Sul podio sono saliti Elena Berhoxha, classe 4ALS, classificata al secondo posto, e Alessandro Barbensi, classe 4BLSa, che dopo il primo posto conquistato lo scorso anno ha chiuso in terza posizione. Sempre nella categoria 17-18 anni quarto posto per Dario Bachi, classe 4BLSa, mentre Diego Cardi, classe 2ALS, ha ottenuto un ottimo sesto posto nella categoria 15-16 anni.

Foto 2 di 2



Grande soddisfazione da parte della dirigente scolastica Genny Pellitteri, della referente Sara Ignesti e di tutti gli insegnanti nel vedere premiata la passione dei loro alunni che, grazie allo studio e all’impegno quotidiani, hanno raggiunto l’eccellenza nella preparazione, motivo in più per esortarli a mantenere viva la voglia di mettersi alla prova in competizioni simili. Gli studenti dell’istituto Checchi, peraltro, non sono nuovi a raggiungere livelli altissimi alle gare scientifiche proposte dalle varie università e associazioni italiane, infatti anche quest’anno alcuni alunni si sono qualificati alle finali nazionali dei Campionati internazionali dei giochi matematici organizzati in collaborazione con l’università Bocconi di Milano.

Anche la vicesindaco e assessora alla scuola Emma Donnini e tutta l’amministrazione comunale di Fucecchio si complimentano con gli studenti per gli eccellenti risultati raggiunti e con la dirigente scolastica e i professori per la capacità di preparare al meglio i ragazzi che hanno dimostrato ancora una volta: “È sempre bello – ha sottolineato la vicesindaco Donnini – mettersi alla prova in contesti che vadano oltre la singola scuola”.

Gioiamathesis è stata fondata nel 1989 da alcuni alunni del professor Michele Villanova, studioso e docente del liceo classico di Gioia del Colle, al fine di promuovere iniziative per il miglioramento della didattica della matematica secondo le metodologie della docente Emma Castelnuovo, e nel febbraio 2009 è stata accreditata dal Ministero della pubblica istruzione fra gli Enti per la valorizzazione delle eccellenze. Dal 2016, inoltre, Gioiamathesis è internazionale per gli studenti di lingua italiana, francese, spagnola e tedesca, e promuove scambi interculturali, convegni, rassegne e seminari per la divulgazione della didattica matematica, producendo e fornendo sussidi didattici.