Un’estate di iniziative culturali per i più piccoli a Santa Croce sull’Arno e a Staffoli

Finisce la scuola e iniziano le attività culturali estive per bambini e bambine a Santa Croce sull’Arno. In partenza mercoledì (16 giugno), le iniziative dedicate al pubblico dei più piccoli sono tante e di vario genere, da pomeriggi di teatro all’aperto per bambini di tutte le età, a laboratori di lettura animata in programma sia a Santa Croce che a Staffoli.

“La cultura anche quest’anno ha subito un arresto forzato notevole, ripartire con le iniziative dedicate a bambine e bambini ci riempie di gioia e ci fa guardare al futuro con più fiducia – dichiara la sindaca Giulia Deidda – Anche la promozione della lettura, una delle attività più importanti della nostra biblioteca Adrio Puccini, ha subito una battuta d’arresto da più di un anno, tornare ai laboratori in presenza fa sperare che il peggio sia ormai alle spalle. Ringrazio tutti gli operatori coinvolti e i nostri uffici comunali, perché come sempre hanno dimostrato una grande professionalità nella capacità di rimodulare le attività rendendole possibili anche in questo contesto non ancora tornato alla normalità”.

“Abbiamo deciso di recuperare gli spettacoli teatrali del Baule dei Sogni, tradizionalmente rappresentati la domenica pomeriggio al teatro Verdi, trasformandoli in spettacoli all’aperto che la nostra compagnia residente Giallo Mare Minimal Teatro, ha programmato ai giardini di piazza Martiri della Libertà, a Santa Croce, e nel Parco della Rimembranza a Staffoli – spiega l’assessora Elisa Bertelli – Un’esperienza nuova che abbiamo potuto mettere in piedi grazie alla collaborazione di tutti i comuni del valdarno inferiore e che sarà offerta gratuitamente ai piccoli spettatori”.

Le attività in programma per giugno e luglio

Mercoledì (16 giugno) alle 18 Kanu (amore in lingua bambarà) – Il Baule dei Sogni. Rappresentazione teatrale a Santa Croce sull’Arno, giardini Martiri della Libertà

Lunedì 21 giugno alle 18 Libri diversi per lettori con gusti diversi e il palato sopraffino. Laboratorio di lettura animata per bambini (5-10 anni) realizzato in collaborazione con Promocultura a Santa Croce sull’Arno, largo Delio Nazzi

Mercoledì 23 giugno alle 18 La grande sfida del riccio e la lepre – Il Baule dei Sogni. Rappresentazione teatrale a Santa Croce sull’Arno, giardini Martiri della Libertà

Lunedì 28 giugno alle 18 Magiche storie. Fiabe e racconti vecchi e nuovi narrati con un pizzico di magia e un po’ di stramberia. Laboratorio di lettura animata per bambini (5-10 anni) realizzato in collaborazione con Promocultura a Santa Croce sull’Arno, largo Delio Nazzi

Mercoledì 30 giugno alle 18 Fantasia a quattro mani – Il Baule dei Sogni. Rappresentazione teatrale a Staffoli, parco della Rimembranza

Mercoledì 7 luglio alle 18 Giocando con le storie. Sulle orme di Rodari – Il Baule dei Sogni. Rappresentazione teatrale a Staffoli, parco della Rimembranza