Teatro, musica e cinema all’aperto: ecco il cartellone dell’Arena Pacini

Grandi nomi del teatro come Giobbe Covatta, ma anche autori divenuti famosi in tv come Stefano Massini. Senza disdegnare come da tradizione la grande musica, da Bobo Rondelli al jazz di Stefano Cocco Cantini e Ares Tavolazzi. Passando, come sempre, anche dal cinema.

Sono questi alcuni dei protagonisti che anche quest’anno riempiranno l’Arena Pacini, tempio estivo dello spettacolo in cui da anni orma si gioca le sue carte il Nuovo Cinema a Parco Corsini.



Da mercoledì (23 giugno) a mercoledì 11 agosto nel suggestivo Parco Corsini di Fucecchio torna la Nuova Arena Pacini. Cinema, teatro e musica sotto le stelle, organizzata dal Comune di Fucecchio e dal Teatrino dei Fondi.

L’arena è una delle iniziative del Nuovo Teatro Pacini realizzata anche grazie al sostegno della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione Cr Firenze nell’ambito del progetto Fermata Teatro, di Unicoop Firenze, nonché di Regione Toscana e ministero della cultura, in relazione al progetto artistico culturale generale del Teatrino dei Fondi.

Il Parco Corsini nel pieno centro storico del paese di Fucecchio, dove le torri medievali spiccano nella natura, conferma quindi la sua dedizione a ospitare la cultura e diviene sempre più un punto di riferimento per i cittadini e per tutti gli abitanti del territorio.

Grandi nomi della scena teatrale come Stefano Massini, Giobbe Covatta e ospiti musicali di grande levatura internazionale come Stefano Cocco Cantini, Ares Tavolazzi e ancora l’importante cantautore Bobo Rondelli. Non manca uno spettacolo musicale e comico di Andrea Kaemmerle con il musicista Francesco Bottai.

Una rassegna di teatro di prosa con appuntamenti legati alle famiglie, concerti e un ricchissimo cartellone cinematografico con 40 film, per oltre 50 giornate di attività.

Mercoledì (23 giugno) alle 21,30 si inaugura la Nuova Arena Pacini con Il diritto di opporsi, con la regia di diretto da Destin Daniel Cretton, un film denuncia contro il razzismo e la pena di morte, a ingresso gratuito. Prenotazione al 353.4104119ì.

“Un cartellone che mi piace presentare in un luogo – dice il sindaco Alessio Spinelli – qui al Nuovo cinema Pacini, che per tanti mesi è stato chiuso anche se è già da un po che abbiamo riattivato la sala cinematografica. Siamo qui oggi per presentare non tanto degli spettacoli: qui si riapre una bella storia, la seconda edizione, certo, ma soprattutto un’edizione che ci accompagna dopo tutto quello che abbiamo vissuto. C’è veramente voglia di stare con gli altri concittadini e far lavorare la testa, pensare, pensare, pensare. La cultura è l’ingrediente principale per animare una comunità. Un paese che non ha una buona rassegna teatrale e cinematografica è un paese a cui non batte il cuore e quando aprimmo il teatro nel 2014 fu come far ricominciare a battere quel cuore. Una realtà che dopo l’estate si aprirà anche a novità: la sala del bar e della libreria Pacini presto diventerà l’ufficio turistico del nostro comune. Questa pandemia ha fatto rallentare tutto, ma adesso è il momento di dare il via a tutti i progetti che avevamo da tempo in cantiere”.

Il cartellone del cinema concilia un’offerta di grande qualità con una proposta per tutti i gusti, spaziando dai grandi successi a titoli da riscoprire, da commedie a thriller, documentari e film per le famiglie. Dopo Il Diritto di opporsi andranno in scena titoli quali Due di Filippo Meneghetti, I predatori, Il concorso, Regine del campo e Minari che ha vinto il Golden Globe come miglior film straniero.

La programmazione cinematografica dei mesi successivi sarà disponibile su www.nuovoteatropacini.it.

I biglietti

Teatro di prosa e concerti: intero 15 euro, ridotto 13 (Ridotti per over 65 anni, under 23 anni, soci Unicoop)

Teatro ragazzi: intero 7 euro, ridotto 5

Abbonamento nominale a cinque spettacoli (Giobbe Covatta, Bobo Rondelli, Stefano Cocco Cantini, Massini, Kaemmerle/Bottai: intero 65 euro, ridotto 55

Biglietti per teatro e concerti solo su prevendita allo 353.4104119

Cinema: intero 6 euro, ridotto 5. Il 23 giugno serata inaugurale a ingresso gratuito

Carta Sostieni il cinema: 50 euro per 11 ingressi

Info e prenotazioni 353.4104119 e 0571. 540870, www.nuovoteatropacini.it – www.teatrinodeifondi.it, info@nuovoteatropacini.it – info@teatrinodeifondi.it