Montopoli, sabato l’inaugurazione della mostra di Luigi Marzini

L’associazione culturale Arco Di Castruccio, impegnata da sempre a valorizzare le risorse umane, artistiche e culturali del territorio di Montopoli, presenta all’attenzione del pubblico l’opera di un cittadino del paese, Luigi Marzini.

Da questo intento nasce la mostra che l’Arco di Castruccio ha promosso per attribuire il giusto merito a questo artista, la cui vena espressiva si tinge non soltanto di intensi colori, ma anche di tutto quello affetto che nutre verso gli aspetti più intimi, meno appariscenti, ma ugualmente significativi e importanti per la storia di Montopoli e dei suoi dintorni.

L’inaugurazione, curata dal professor Ilario Luperini è prevista per sabato (26 giugno) alle 11 nella sala Marinetta Nazzi a Montopoli alla presenza del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo, del presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di San Miniato Antonio Guicciardini Salini e del sindaco di Montopoli Giovanni Capecchi.

La mostra rimarrà aperta il sabato e la domenica da sabato (26 giugno= al 25 luglio dalle 10,30 alle 19.