Abitare, la mostra che racconta la quotidianità con gli occhi e le voci dei richiedenti asilo

Si preannuncia come un evento di restituzione artistica sul territorio la mostra audio visiva Abitare a cura dell’associazione Tra i Binari, che si inaugura domenica (27 giugno) alle 19,30 al circolo Arci Torre Giulia di San Romano, a Montopoli in Valdarno.

La creazione è esito di un percorso laboratoriale durato da marzo a giugno, svolto online e in presenza in vari luoghi e tempi, prevedendo spesso visite e incursioni in luoghi del vivere personale di ciascuno dei partecipanti. Il percorso condotto dall’associazione Tra i Binari ha visto la presenza di nove partecipanti tra italiani e migranti. Tuttavia, gli occhi e le voci sono proprio quelle appartenenti ai richiedenti asilo, gli altri partecipanti sono stati il tramite e il confronto per far emergere le loro istanze.

Il laboratorio e la mostra fanno parte di un insieme di attività di volontariato culturale promosse e sostenute dal progetto europeo EU Voice-European Volunteering and Integration through Cultural Experience coordinato dal Centro servizi volontariato Toscana, con partner da 5 Paesi dell’Unione europea. Finanziato dal fondo Amif, vede gruppi di cittadini, comunitari e non, insieme all’opera in attività di volontariato culturale, per incoraggiare una maggiore partecipazione civica di tutti, in particolare dei cittadini non comunitari, e la formazione di un maggiore senso di comunità attraverso il volontariato.

La mostra ‘Abitare’ si conforma come uno storytelling che racconta il vivere quotidiano attraverso gli occhi e le voci dei partecipanti. Una casa comunitaria di un centro di accoglienza, una stazione, un market, una piazza, un corso, ogni luogo è stato indagine di ricerca e di narrazione per questo innovativo intervento dove l’ascolto e le registrazioni di musiche e suoni di tutti i giorni si unisce a visioni catturate attraverso un obiettivo.

Cosa significa ‘casa’ per te? Cosa c’è nella tua stanza? Cosa fai nel tempo libero? Come vivi la tua città? Da queste domande è partita l’associazione Tra i Binari per poter guidare questa indagine. Il mezzo utilizzato è stato lo smartphone e le foto e clip emerse durante il percorso sono un’istantanea dell’osservazione del vivere quotidiano e riportandolo alla luce con occhi diversi e curiosi. Si tratta di percorsi biografici senza nome, di vite che di nascosto scorrono accanto a quelle di ciascuno di noi ma con occhi e storie completamente diversi.

L’evento è parte di un processo collettivo curato da Tra i Binari che vede l’affiancamento dell’Arci Valdarno inferiore e del Circolo Arci Torre Giulia San Romano, per la messa a disposizione degli spazi durante il laboratorio e nell’accogliere la mostra finale con l’evento di inaugurazione. La mostra rimarrà allestita nei locali del circolo Arci Torre Giulia del 27 giugno al 25 luglio, in attesa di far parte del programma del festival Palio popolare Palio di San Rocco Pellegrino a San Miniato.