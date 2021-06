Un fine settimana di eventi a Villa Crastan

Inizia oggi pomeriggio (venerdì 25 giugno) il weekend di Villa Crastan a Pontedera per animare il giardino della biblioteca tra letture, musica e spettacoli.

Oggi alle 17,30 la presentazione del libro “Tre pisane in trincea. Quattro anni di battaglie per il Centro Oncologico Pisano” di Anna Di Milia Tongiorgi, Paola Pisani Paganelli, Isabella Salvini Calamai (ets edizioni) organizzata dall’associazione Non più Sola. Il libro racconta, attraverso ricordi, aneddoti e documenti, il lungo e difficile percorso fatto dalle tre autrici e dalle associazioni da loro create per far nascere un centro oncologico a Pisa. La presentazione, a ingresso gratuito, sarà seguita da un aperitivo di raccolta fondi legata all’iniziativa #entriamoinvilla, il crowdfunding che grazie al supporto della Fondazione il cuore si scioglie e la sezione soci Coop Valdera permetterà di abbattere le barriere architettoniche e rendere accessibile a tutti il giardino e l’interno di Villa Crastan.

Sabato (26 giugno) alle 18,15 il giardino sarà invece animato dalla classe di canto della a.s.d. Proscaenium di Pisa in collaborazione con L’Anello Compagnia Teatrale, che presenteranno una serata dedicata a De Andrè. Durante la serata sarà ripercorsa la storia del cantautore attraverso cenni biografici, ricordi e musica. Ospite d’onore sarà Laura de Luca, con la partecipazione straordinaria Jonathan Mazzei. Per l’evento è necessario prenotare il biglietto scrivendo a prenotazionivillacrastan@gmail.com. Il week end si chiuderà domenica mattina alle 10 con la Giornata della Poesia.