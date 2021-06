Il primo appuntamento de La battaglia dei sapori di San Romano, svoltosi in piazza della Costituzione proprio a San Romano, ha visto la partecipazione di oltre 150 persone. Un inizio convincente per la manifestazione culturale ed enogastronomica organizzata dal Comune e dal Centro commerciale naturale di San Romano in collaborazione con Confesercenti, Fratres, Misericordia e Carnevale Sanromanese per ricordare la battaglia di San Romano, resa ancor più celebre dal trittico realizzato da Paolo Uccello e conservato in tre dei musei più importanti del mondo (Uffizi, Louvre di Parigi e National Gallery di Londra).

“È stato un gran bel segnale di rilancio – dice il sindaco Giovanni Capecchi – la risposta delle persone ci convince che la ripresa passa anche attraverso queste occasioni di socialità alle quali, purtroppo, nei mesi scorsi abbiamo dovuto rinunciare”.

Il secondo appuntamento, nella sua edizione montopolese, inizierà mercoledì 7 luglio dalle 19,30 con la “cena diffusa” nel centro storico di Montopoli e alle 21,30 verrà replicato lo spettacolo della compagnia PasseParTout con Katia Beni sotto la Torre di San Matteo.

“Siamo molto contenti della partecipazione e di come si è svolta la serata – commentano Cristina Scali, assessora alla cultura, e Valerio Martinelli, assessore alle attività produttive – questo bel successo non è soltanto frutto della sinergia tra cultura e teatro ed eccellenze gastronomiche e imprenditoriali del nostro territorio, ma anche della passione e dell’entusiasmo che le associazioni, i Centri commerciali naturali e i tanti che hanno contribuito all’organizzazione hanno messo in campo per il bene e la promozione del nostro territorio”. Anche il presidente del Centro commerciale naturale di San Romano, Bernardo Carannante, è soddisfatto.

“Queste iniziative sono vere e proprie occasioni di ripresa per le attività commerciali e per le nostre frazioni – dice – ci tengo a ringraziare il panificio Il Centi, il prosciuttificio Manuelli, la pasticceria DolceVita, il pastificio Morelli, la Gastronomia Campani e la panetteria da Angela per i preziosi contributi e i commercianti, i gruppi di Fratres, Misericordia e Carnevale Sanromanese per il servizio svolto”.

Foto Ottica L’Occhio Magico