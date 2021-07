Doppio appuntamento a Fucecchio con il Maggio Musicale Fiorentino

Anche quest’anno, grazie ai contributi della Città Metropolitana di Firenze, il Maggio Musicale Fiorentino si sposta in provincia arrivando anche a Fucecchio, con due appuntamenti in programma martedì 13 e venerdì 16 luglio al chiostro del Convento della Vergine, in piazza La Vergine.

Si tratta di due serate in cui musica e teatro saranno protagonisti di spettacoli rivolti a grandi e piccoli. Si partirà martedì 13 luglio con Dante Lirico Game, spettacolo teatrale e lirico per famiglie, adatto anche ai bambini, promosso in occasione del 700esimo anniversario dalla morte di Dante Alighieri.

Venerdì 16, invece, sarà la volta di Arie d’opera, concerto dei cantanti dell’Accademia del Maggio Musicale Fiorentino. Entrambi gli spettacoli inizieranno alle 21 e saranno ad ingresso gratuito fino ad esaurimento dei posti disponibili ma con prenotazione obbligatoria al numero 0571 20349.

“Anche quest’anno – commenta l’assessore alla cultura Daniele Cei – il nostro comune è lieto di accogliere due concerti del Maggio Musicale Fiorentino. Abbiamo preferito l’opera perché storicamente molto apprezzata dalla cittadinanza. In questa estate in cui c’è voglia di tornare a vivere la città, stiamo rispondendo con un’offerta culturale ricca e variegata, che spazia dal teatro, al cinema, alla musica di qualità”.

Gli eventi si svolgeranno con la collaborazione della Contrada Porta Raimonda, la quale garantirà gli aspetti logistici e tecnici dell’accoglienza ed organizzerà un aperitivo di benvenuto (per informazioni in merito è possibile contattare la referente Lara al numero 349 5879153).