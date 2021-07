Festa del teatro, in piazza Duomo il ‘Giuda’ dell’attore Maximilian Nisi

Maximilian Nisi torna a San Miniato per la festa del Teatro con il dramma di Giuda. L’appuntamento lunedì (5 luglio) alle 21,15 in piazza Duomo dove il dramma popolare celebra i 75 anni di vita.

"Giuda racconta la sua verità – si legge nella trama -. L'uomo che l'umanità intera ha messo sotto accusa esce dall'ombra per dare la sua versione dei fatti, riscrivendo i confini del suo rapporto con Cristo.

L’attore Maximilian Nisi, interprete negli anni Novanta di capolavori della drammaturgia dello spirito a fianco di artisti del calibro di Carla Fracci, Corrado Pani, Giulio Brogi in questa messa in scena non evoca le precedenti interpretazioni salvifiche di Giuda.

È una lettura molto attuale, Giuda è un uomo, ma non è solo un uomo del passato. Giuda sente che, in qualche modo, quello che ha fatto gli è stato chiesto. Nel suo tormento interiore, Giuda è un’icona delle contraddizioni dell’uomo moderno, tanto fragile che, a volte, si smarrisce nella sua ricerca di amore e finisce per commettere delitti persino peggiori di quelli che gli suggerirebbe l’odio.