Nuova Arena Pacini, c’è il concerto di Bobo Rondelli

Nel suggestivo Parco Corsini di Fucecchio alla Nuova Arena Pacini, organizzata dal Comune di Fucecchio e dal Teatrino dei Fondi sabato (10 luglio) alle 21,30 Bobo Rondelli sarà in concerto con Cuore libero.

Il grande musicista toscano torna con il nuovo album a distanza di quattro anni dal precedente Anime Storte. Le dodici canzoni che compongono l’album sono nate durante l’assurdo periodo della pandemia. Un viaggio intimo e profondo dentro ai pensieri e ai ricordi di Bobo Rondelli dove il tema ricorrente è l’amore, il perdono, lo spazio e l’intero universo.

Insieme a Bobo Rondelli, in tutti i brani, si trova il piano e gli arrangiamenti orchestrali di Claudio Laucci, coautore delle musiche, e sparsi in qua e là interventi degli amici di sempre Stive Lunardi, Valerio Fantozzi e Simone Padovani insieme a nuove scoperte come Jole Canelli ai cori e le chitarre di Leonardo Marcucci. Bobo porta in tour tutte le nuove canzoni, contenute in Cuore Libero, e i vecchi “ciuchi di battaglia” come lui ama definire le canzoni più amate dal pubblico. Sul palco, al suo fianco, Claudio Laucci al pianoforte e tastiere. Un duo che vi porterà, per più di un’ora e mezzo, in una dimensione parallela, fatta di risate e pianti, di urla e sussurri.

L’arena è una delle iniziative del Nuovo Teatro Pacini realizzata anche grazie al sostegno della Città Metropolitana di Firenze, della Fondazione Cr Firenze nell’ambito del progetto Fermata Teatro, di Unicoop Firenze, nonché di Regione Toscana e ministero della cultura, in relazione al progetto artistico culturale generale del Teatrino dei Fondi.

Il Parco Corsini nel pieno centro storico del paese di Fucecchio, dove le torri medievali spiccano nella natura, conferma la sua dedizione a ospitare la cultura e diviene sempre più un punto di riferimento per i cittadini e per tutti gli abitanti del territorio.

Biglietti intero 15 euro e ridotto 13 (Over 65 Anni, Under 23 Anni, Soci Unicoop) solo su prevendita al 353.4104119.