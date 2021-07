L’associazione Ass.ediati torna ad animare le serate estive castelfranchesi riproponendo per il terzo anno il format del Let’s Monday: cocktail bar, birra, dj set e atmosfera saranno presenti tutti i lunedì di luglio nella splendida cornice dell’Orto di san Matteo, un “polmone verde” nel cuore del centro storico di Castelfranco di Sotto dalle innumerevoli potenzialità da tornare a sfruttare per tutta la popolazione e soprattutto per i più giovani.

Queste serate si prefiggono l’obiettivo di far iniziare al meglio la settimana e ripartire con l’estate e la socialità, per ricominciare a vivere gli spazi del nostro territorio dopo il periodo complicato della pandemia, ma sempre in sicurezza.

Il dj che suonerà verrà annunciato sui canali social dell’associazione di volta in volta: si comincia, il 5 luglio, con Gruvy Dj, ormai un habitué degli eventi targati Let’s.