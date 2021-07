D’estate con Avis, a Montopoli torna la tradizionale festa del donatore

Dopo due anni di stop tona D’estate con Avis, la tradizionale festa del donatore a Montopoli. Tante le iniziative in programma da venerdì (23 luglio) a sabato 31 luglio per l’apericena con musica accompagnato da antipasti e hamburgeria.

Si parte venerdì (23 luglio) alle 19,30 con Musica sotto le stelle per andare avanti il giorno successivo con Marcello e Claudio sax. La festa prosegue giovedì 29 luglio con La musica di Ulisse e Angelo, per replicare la stessa formula del primo weekend l’ultimo venerdì e sabato di luglio.

“Il rapporto con i nostri donatori è stato, in questi ultimi due anni un rapporto a distanza – spiegano da Avis – ma nonostante questo i donatori hanno sempre risposto in maniera attiva alle nostre richieste di donare sangue tant’è che nel 2020 le donazioni della nostra sezione sono cresciute del 2,57% (400 donazioni totali) mentre le donazioni al centro trasfusionale di Fucecchio sono calate del 3%. Quest’anno avremmo voluto incontrare i nostri donatori e abbracciarli uno a uno premiandoli, come abbiamo fatto ogni anno, con un nostro gadget ricordo. Non lo potremo fare per motivi di sicurezza, ma speriamo ugualmente che i nostri donatori siano presenti alla nostra e loro festa in modo da poterli almeno ringraziare a distanza. Sperando ovviamente che tante altre persone decidano di diventare donatori e donatrici. A questo proposito lanciamo il nostro appello: prima di partire per le vacanze non dimenticarti di andare a donare”.