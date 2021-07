In un giardino di Roffia il concero dei Bizantina

Dopo la riuscita del primo Concerto Rovesciato martedì 6 luglio con i Vincanto, la rassegna di concerti di musica popolare continua mercoledì 28 luglio alle 19 con i Bizantina, storico gruppo folk di ispirazione mediterranea, in un concerto al tramonto eccezionalmente in acustico in un giardino di Roffi).

‘È notte, questo il titolo, è un un intreccio di musiche ispirate alle tradizioni mediterranee, fra composizioni originali e brani tradizionali rielaborati, con nuove interpretazioni in cui le trame melodiche sono sostenute da un inedito intreccio ritmico, capace di coinvolgere il pubblico in danze come pizziche, tarantelle e tammurriate.

I concerti rovesciati sono un progetto della neonata associazione culturale Canto rovesciato, nati con l’obiettivo di presentare questa nuova realtà a un numero maggiore di persone e di creare momenti di qualità riservati alla tradizione orale con artisti affermati nel panorama della musica popolare. La rassegna prevede cinque concerti al tramonto, in cinque “giardini segreti” (la cui ubicazione sarà comunicata al momento della prenotazione) sparsi tra le province di Pisa e Firenze.

Dopo i Bizantina sarà la volta di Alessandro Giobbi (12 agosto) e le sue canzoni toscane, e poi ancora il duo femminile Belle di Mai (24 agosto) con lo spettacolo Voci vaganti dedicato ai canti popolari dell’est. Si chiude il 7 settembre con Maria Piscopo e Francesco Salvadore, con il loro travolgente spettacolo Vulcana!.

L’associazione Canto rovesciato, presieduta da Simone Faraoni, nasce dall’incontro dei gruppi musicali Vincanto e Alicanti, attivi da molti anni sul fronte della riproposta della musica di tradizione orale italiana e della sua divulgazione, oltre che da una rete di amici e colleghi, che credono nella funzione facilitatrice della musica nell’incontro tra persone, nella forza comunicativa del canto corale e nella capacità evocativa del canto popolare.

I concerti sono riservati ai soci di Canto rovesciato. È possibile associarsi direttamente sul luogo del concerto. Entrata libera, uscita a offerta. La prenotazione è obbligatoria, i posti limitati.

Info e prenotazioni info@cantorovesciato.it, www.cantorovesciato.it, www.facebook.com/cantorovesciato, 349.8163917