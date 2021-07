Installata in piazza del Bastione a San Miniato la statua destinata a Napoleone

Grande entusiasmo e soddisfazione da parte dei soci della Round Table 76 San Miniato Fucecchio per l’inaugurazione della statua dedicata a Napoleone che venerdì scorso è stata installata nella centralissima piazza del Bastione.

La scultura Napoleone Bonaparte su cavallo rampante, realizzata da Marco Puccinelli e donata dall’organizzazione al Comune è alta tre metri ed è realizzata in acciaio corten lavorato a mano e installata su un basamento in pietra. L’iniziativa si inserisce nell’anno delle celebrazioni per i 200 anni dalla morte di Napoleone Bonaparte, per ricordare l’incontro avvenuto in città, il 29 giugno del 1796, tra il giovane Napoleone, generale in capo dell’Armata d’Italia, e il suo anziano zio, il canonico Filippo.

A consegnare l’opera al sindaco Simone Giglioli e all’assessore Loredano Arzilli sono stati Matteo Tagliaferri, presidente Round Table 76 San Miniato Fucecchio e Daniele Cusi, presidente nazionale Round Table Italia

“Ci auguriamo che sia per noi fonte d’ispirazione per altre iniziative a beneficio della nostra comunità e città – dichiarano i soci della Round Table – ed un ringraziamento speciale all’artista Marco Puccinelli che ha saputo interpretare con grande maestria il rapporto di questa figura straordinaria con San Miniato e all’amministrazione comunale che ci ha dato questa opportunità”.

“Ringraziamo l’organizzazione per la sensibilità e vicinanza dimostrata con questa donazione e tutti gli sponsor che, con il loro contributo, l’hanno resa possibile – dichiara il sindaco Simone Giglioli – Mi auguro che, in futuro, si possa continuare a collaborare ad altri progetti artistici così importanti per la nostra comunità e per la bellezza della nostra città”.

La scultura è stata realizzata con il contributo di Ricamificio Barletta Srl, Scatolificio Saico Srl, Brotini Impianti srl, Sanser Srl, Conceria Opera Srl, Pallets Bertini Group, Macelleria Lo Scalco, Calzaturificio Il Quadrifoglio Srl, Inserrata Creative Farm, Conceria Caponi Giuseppe & c Srl, Lc Car, Dgm Sicurezza, Elettrosistemi, Così è se vi piace di Bagno Franco e Mancini Trasporti.