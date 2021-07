Un romanzo ambientato a Fucecchio: si presenta “Lo stoppino e la candela” di Manuela Maccanti

Dalle difficoltà, anche da quelle che sembrano insuperabili, si può uscire. E rinascere trovando nuove opportunità. “Lo stoppino e la candela” (Capponi Editore), il secondo libro di Manuela Maccanti, è un messaggio di speranza per le persone che si trovano in situazioni critiche e che devono fare i conti con sé stessi. È un romanzo nato durante il lockdown dalla necessità dell’autrice di liberarsi delle paure per la perdita del proprio posto di lavoro. “In quei momenti – spiega – ho scoperto che scrivere mi alleggeriva il malessere”.

E così è nato un romanzo ambientato a Fucecchio, la città dove Manuela Maccanti vive da molti anni. Una storia incentrata su due personaggi ma anche su tante storie che si intrecciano e che ci raccontano della fine di un amore, di una malattia mentale ereditaria, delle paure e dei traumi che riemergono dal passato. Un libro che fa i conti con le asperità della vita ma che contiene un messaggio positivo, di fiducia nelle capacità che ogni persona possiede se riesce a guardare dentro sé stesso. Il romanzo sarà presentato al pubblico in anteprima giovedì 29 luglio alla Limonaia Club di Parco Corsini a Fucecchio (ore 21,30) alla presenza dell’autrice, del sindaco Alessio Spinelli e dell’assessore alla cultura Daniele Cei. Durante la serata un’attrice leggerà alcuni brani del testo.

“Sarà una presentazione informale – spiega Manuela Maccanti – una serata tra ampici per parlare di questo lavoro nato da un periodo particolare della mia vita e dalla assione per la scrittura”. Una passione che si aggiunge a quella che l’autrice ha da sempre per il giornalismo e per Indro Montanelli.