Aurora Piantini di Pisa, 17 anni si aggiudica la seconda tappa del concorso di bellezza “Un Volto per Fotomodella” svoltosi nello splendido scenario presso delle piscine Principe di Piemonte La Siesta Beach a Calambrone. Aurora, studia la quarta liceo, danza classica e vive a Cascina. “Una grande soddisfazione per me, che sono entrata da poco nel mondo della moda. Ringrazio mia mamma Jessica, una persona speciale, che mi segue e mi sostiene in tutto quello che faccio. Spero di sfondare un giorno, ma senza assili. Il mio sogno nel cassetto? Mi piacerebbe entrare nel mondo della moda e fare shooting fotografici per brand importanti. Imparare e crescere però sono il mio primo obiettivo”.

Aurora ha preceduto, Sveva Mugnaini di Pontasserchio e Arianna Biasci di Pisa. Il concorso giunto alla sua 37ª edizione è stato presentato dal modello e indossatore Leonardo Ghelarducci che nell’occasione è stato affiancato Irene Casartelli, volto noto di La7. Madrina della giuria, Flora Contrafatto, l’attrice siciliana, che vive e lavora tra Roma e Milano. La direzione artistica del concorso è stata affidata a Sara Jo Pereira Mariotti. Le ragazze sono state acconciate da Carlo Musto, mentre il trucco è stato affidato a Laura Giachini, mentre il service è stato affidato a Stella The Voice e Nicola Palmiero. Plinio Neri ha immortalato i migliori momenti della serata. Meri Gronchi, Presidente della Giuria, ha donato alla vincitrice una bottiglia d’autore di vino etrusco di Terricciola, prodotto da Lorenzo Bacci con il logo della Società Operaia di Cascina, personalizzata per l’occasione da Agnese Trinchetti. Angela Vannucci presidente di Mani Attive, ha donato alla prima classificata una collanina e un braccialetto prodotto artigianalmente e dalle sue sapienti mani. Durante la serata si sono esibite le splendide voci emergenti di Martina Niccolai e Barbara Acconci.

Foto 3 di 3





“Il concorso sta ricevendo il giusto consenso, anche in momento particolare come questo – ha detto Michele Ammannati responsabile del concorso per la Toscana. Voglio ringraziare tutti gli ospiti intervenuti, lo staff e Daniele Vannucci che ci ha ospitato nella splendida location del Principe di Piemonte – La Siesta Beach a Calambrone”.

Ricordiamo che è sempre possibile iscriversi al concorso per le ragazze tra i 14 e i 29 anni che vogliono entrare nel mondo della moda. Ci si può iscrivere registrandosi sul sito ufficiale del concorso www.unvoltoxfotomodella.it oppure contattando il responsabile del concorso al 335.6725694 o scrivendo all’indirizzo micheleammannati@gmail.com Altro modo per poter interagire i social con le pagine Facebook, Instagram, Twitter e YouTube del concorso Un Volto X Fotomodella – Toscana.