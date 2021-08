La Luna è Azzurra: 16 spettacoli in 4 giorni per la rassegna di Terzo Studio

Torna a San Miniato la rassegna La Luna è Azzurra organizzata da Terzo Studio.

In programma, quest’anno, ben 16 spettacoli per 4 giorni di teatro di figura (dal 5 all’8 agosto), per uno dei più longevi festival teatrali della Toscana e non solo.

Foto 3 di 5









“La pandemia – dice Alice Masoni – ci ha fermato lo scorso anno, quando abbiamo avuto occasione di adeguarci e reinventarsi, quest’anno stessa veste teatrale: tornano marionette e burattini in Ssn Domenico, come da tradizione, poi tanti spettacoli in doppia replica in vari luoghi del centro.

Aggiunte l’assessore alla cultura Loredano Arzilli: “Un’emozione grande – dice – per un evento magico che torna. Quando si presenta la Luna è Azzurra presentiamo un evento che lega varie generazioni. Tutte le nostre piazze saranno dedicate a questo evento. Quest’anno anche piazza Bastione e piazza del Seminario saranno interessate. La cultura non si ferma poi con La Luna. L’offerta è amplissima, fra Cinema Sotto le Stelle, Napoleone, il Dramma, Musicastrada. Domani ci sarà il primo violoncellista del Maggio, l’1 luglio abbiamo avuto 400 persone per Musicastrada in duomo. Poi partirà anche il Palio di San Rocco”.

Tante le novità e fra queste anche la realtà virtuale con visori 3D. Le platee avreanno una media di 100 posti circa. Le prenotazioni sono ancora aperte on line sul sito www.terzostudio.it/festival/lalunaèazzurra. Dal 6 in poi per accedere sarà necessario il Green Pass.

Sarà poi prodotto un quaderno con illustrazioni e una fiaba per celebrare i 38 anni della manifestazione, con illustrazioni di Simonetta Melani e Antonino Bobo. Si tratta del primo di tre quaderni che saranno prodotti con tutte le grafiche di questi 40 anni di rassegna.

“Siamo sempre alle prese – dice il sindaco Simone Giglioli – con la pandemia ma il cartellone estivo dimostra che a San Miniato la cultura non si é fermata. Tanti sono arrivati dopo, questo è il primo festival nel suo genere. Faccio un inciso sul green pass: c’è un aggravio burocratico ma l’avevo auspicato per far vivere in sicurezza tutti quegli eventi di cultura. Sappiamo tutti bene quanto il teatro e gli operatori culturali non hanno potuto esercitare il loro lavoro in questi due anni. Spero che anche la stagione invernale possa segnare la ripartenza”.