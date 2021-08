Nello stupendo scenario del chiostro francescano del convento della Vergine, tre serate all’insegna della cultura. In occasione infatti dell’anno Dantesco, l’associazione Madonna delle Cinque in collaborazione con la Contrada Capitana Porta Raimonda, che curerà l’aspetto culinario dell’iniziativa, hanno deciso di aprire le porte del chiostro per celebrare il sommo poeta.

Nelle serate dell’8 e del 9 settembre, prima degli spettacoli, sarà possibile consumare un aperitivo cena mentre nella serata dell’11 settembre la cena medievale. Gli eventi saranno organizzati in base a tutte le normative vigenti.

Il programma

Mercoledì 8 settembre, dalle 19,30 aperitivo cena nel chiostro, dalle 21 spettacolo teatrale Icche la mi dice sora Beatrice – viaggio semiserio nel mondo di Dante di Filippo Dispensieri e Gabriella Manfriani, che cura anche la regia. Spettacolo teatrale a cura de La compagnia teatrale Il Giglio.

In occasione dei 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, la compagnia presenta questo viaggio nel mondo dantesco con uno spettacolo che esplora l’opera del poeta da un lato decisamente comico. La Compagnia Il Giglio, nata nel 1994 e diretta da Mario Altemura e Gabriella Manfriani, è presente sul territorio dal 1995 ed opera stabilmente al Teatro Aurora di Fibbiana.

Giovedì 9 settembre dalle 19,30 aperitivo cena nel chiostro, dalle 21 Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende, letture dalla Divina Commedia. Di Dispensieri Filippo e Gabriella Manfriani, che cura anche la regia. La Compagnia il Giglio torna a Fucecchio per un omaggio classico all’opera del Sommo Poeta. Musica e parole dal capolavoro dantesco nel Chiostro che per l’occasione si trasformerà in un elegante salotto, dove poter assaporare sotto le stelle l’essenza del poema e la bellezza dell’arte.

Sabato 11 settembre, infine, dalle 20.30 la cena medievale dal titolo L’amor che move il sole e l’altre stelle. Sarà una cena in costume con intrattenimento, ancora nella splendida cornice del chiostro del convento della Vergine. Un’atmosfera suggestiva che ricorderà attraverso le musiche e i sapori, la scalata dantesca verso il Paradiso. Durante la serata, sarà messa in scena un’originale interpretazione del V anto dell’Inferno che porta la regia di Tonella Cenci.

Tutti gli eventi sono su prenotazione al numero 393.0776921

