Tra musica e teatro, a San Miniato arriva lo spettacolo comico ‘Toponomastica’

Uno spettacolo comico tra musica e teatro in piazza Duomo. Si chiama Toponomastica ed è l’iniziativa organizzata dal Centro commerciale naturale di San Miniato.

“Nonostante le difficoltà – spiega la presidente Edi Gori – abbiamo voluto comunque investire un po’ di risorse in questo fine estate per organizzare almeno un evento, allo scopo di allietare una serata nel centro storico. Si tratta di uno spettacolo comico dal titolo Toponomastica, con la regia di Rita Pelusio. È destinato a grandi e piccini e ha come protagonisti dei topi interpretati da Marta Pistocchi e Alessandro Sicardi che, tra dialoghi e canzoni, analizzano con pungente ironia le regole e gli stili di vita delle nostre città, i vizi e le virtù degli umani che le abitano”.

Lo spettacolo si svolgerà sabato (21 agosto) alle 21,30 in piazza Duomo ed è ad ingresso libero con prenotazione obbligatoria (al numero 0571 42745, ufficio informazioni turistiche di San Miniato Promozione) nel rispetto delle normative anticovid vigenti.

“Con questo evento l’intento del Ccn è quello di contribuire a rendere più viva la nostra città che attrae maggiormente i visitatori quando si anima di eventi, come già dimostrato con il dramma popolare, la Luna è azzurra, il Palio di San Rocco e tutte le altre iniziative proposte dall’amministrazione comunale e dalle associazioni con il supporto di San Miniato Promozione. Come presidente del Ccn – conclude Gori – mi preme fare un ringraziamento speciale alla Fondazione Crsm, sia per il contributo concesso, sia soprattutto per la disponibilità nel rendere sempre fruibile ai cittadini il loro parcheggio dietro palazzo Grifoni, così prezioso per la nostra città”.