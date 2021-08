‘Via Francigena – Road to Rome’, la marcia europea attraversa anche la Toscana

Da Canterbury, chilometro zero del percorso in Inghilterra, il gruppo del Road to Rome – dopo avere percorso il tratto francese e svizzero – dal 1 agosto è arrivato in Italia, dove ha attraversato le regioni Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia ed Emilia-Romagna. Domani (18 agosto) è previsto l’arrivo a Pontremoli, della camminata europea organizzata da Aevf, l’associazione europea delle vie francigene (insieme alla propria rete di partner), all’interno dell’evento Via Francigena. Road to Rome 2021.Start again, per celebrare i 20 anni dalla sua fondazione.

Le tappe dal 18 al 30 agosto

18 agosto: Passo della Cisa (Berceto) – Pontremoli 19,3 chilometri a piedi, tappa intermedia Groppodalosio (9,4 chilometri / 9,9 chilometri)

19 agosto: Pontremoli-Aulla 32,3 chilometri a piedi, tappa intermedia Villafranca in Lunigiana (after 15.3 chilometri / 17 chilometri)

20 agosto: Aulla – Castelnuovo Magra 24,5 chilometri a piedi, tappa intermedia Santo Stefano di Magra (after 9,4 chilometri / 15,1 chilometri)

21 agosto: Castelnuovo Magra – Massa, 15,8 chilometri a piedi, tappa intermedia Avenza (after 9,2 chilometri / 6,6 chilometri)

22 agosto: Massa-Altopascio, 57,8 chilometri in bicicletta, tappe intermedie Querceta (8,3 chilometri / 48,5 chilometri) e Lucca (39,3 /19,5 chilometri)

23 agosto: Altopascio-San Miniato, 29 chilometri a piedi, tappa intermedia Ponte a Cappiano (17,3/12,7 chilometri)

24 agosto: San Miniato-Gambassi Terme a piedi, 23,9 chilometri a piedi, tappa intermedia Podere Cominignoli (Castelfiorentino) (15,8/8,1 chilometri)

25 agosto giorno di pausa

26 agosto: Gambassi Terme-San Gimignano, 13,4 chilometri a piedi, tappa intermedia La Piazzetta (Certaldo) (8/5,4 chilometri)

27 agosto: San-Gimignano-Monteriggioni, 30,9 chilometri a piedi, tappa intermedia Gracciano dell’Elsa (16,5 chilometri/ 14,4 chilometri)

28 agosto: Monteriggioni-Siena, 20, 6 chilometri a piedi, tappa intermedia Santa Colomba (10,7 / 9,9 chilometri)

29 agosto: Siena- Buonconvento (Ponte d’Arbia) 25,7 chilometri in treno

30 agosto: Buonconvento (Ponte d’Arbia) – San Quirico26,2 chilometri a piedi, tappa intermedia Torrenieri (14,8 km / 11,4 chilometri).

Questo è il link al sito, con il calendario completo di Aevf – Road to Rome. Si tratta di una marcia a staffetta da percorrere a piedi ed in bicicletta, per unire l’Europa all’Italia. Il 15 giugno il gruppo di camminatori è partito da Canterbury, dopo una breve cerimonia accanto alla pietra simboleggiante il km 0 della Via Francigena e arriverà a destinazione a Roma il prossimo 10 settembre, per proseguire fino a Santa Maria di Leuca dove si arriverà il 18 ottobre. Un’avventura che coinvolge tutti i 657 comuni europei attraversati.

Un evento per valorizzare la Via Francigena mettendo in rete i territori che vi si affacciano, attraverso 3200 chilometri e 4 Nazioni – Regno Unito, Francia, Svizzera, Italia – tutti membri del Consiglio d’Europa. Ed è proprio a Strasburgo, nella sede del Consiglio d’Europa, che una Delegazione di Aevf lo scorso 15 giugno, giorno della partenza, è stata ricevuta dal segretario generale del Consiglio d’Europa, Marija Pejčinović Burić.

Oggi la Via Francigena costituisce uno degli Itinerari culturali europei più attrattivi. Il numero crescente di camminatori provenienti da tutto il mondo sottolinea la nuova tendenza verso un modo di praticare turismo culturale e sostenibile che sviluppa il dialogo interculturale e interreligioso tra la comunità di chi cammina e le comunità che accolgono e che genera ricadute economiche e turistiche importanti nei Comuni “in rete”. Road to Rome ha tra i suoi obiettivi quello di sostenere la candidatura della Via Francigena a Patrimonio mondiale dell’Umanità Unesco.

L’evento è sostenuto da Enit – Agenzia nazionale del turismo, dai main partner internazionali Intesa Sanpaolo e Snam e da partner istituzionali. Aderiscono oggi ad Aevf 196 comuni, 70 associazioni, oltre 400 operatori privati.