Pari opportunità, Sabrina Mazzei e Irene Biemmi al talk online della libreria Blume

Meno mimose più libri, appuntamento online per mercoledì (8 settembre) alle 18,30 quando, sulle pagine Facebook e YouTube dalla libreria Blume di Fucecchio, tornerà dopo la pausa estiva il talk letterario nato quest’anno in occasione della Giornata internazionale della donna.

Ospite dell’incontro sarà Sabrina Mazzei, consigliera delegata alle pari opportunità del Comune di Fucecchio. L’iniziativa della libreria Blume, nell’ottica di un Otto marzo permanente, è mossa dalla volontà di contribuire a questa ricorrenza parlando di libri e in particolare libri che affrontano la complessità e le problematiche inerenti alle questioni di genere.

Durante le prime puntate, ancora visibili online su Facebook e YouTube, sono state ospiti anche alcune associazioni di zona: La casa della donna di Pisa, il collettivo Non una di meno di Empoli e Frida aps di San Miniato.

Mercoledì, oltre a Sabrina Mazzei, sarà ospite Irene Biemmi, docente di pedagogia sociale, ricercatrice pedagogica e formatrice, esperta di pedagogia di genere e delle pari opportunità. Si parlerà di alcuni suoi libri e della collana Sottosopra, editore Giralangolo, con particolare attenzione ai temi cari al talk. Come sempre sarà presente anche Diana Lenzi di Indici paritari, un gruppo di insegnanti che si batte per l’inclusione di letterate, artiste, scienziate e delle vite di donne nei libri scolastici, e per l’abolizione nel linguaggio del maschile inclusivo.