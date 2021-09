Fucecchio, torna alla Limonaia di Parco Corsini il WI:Nona Festival

Venerdì (10 settembre) e sabato a la:limonaia di Parco Corsini a Fucecchio, ritorna dopo alcuni anni, in una veste tutta nuova, il WI:Nona Festival: due giorni nel segno della nuova musica live indipendente italiana.

Oltre ai concerti musicali, il programma del festival prevede incontri, laboratori, un’officina bici, esposizioni di arte e fotografia e la presenza di un punto ristoro con truck food all’interno del Parco Corsini. Il suggestivo visual set This is it di Rossano Monti darà luce all’antica torre medievale, seguito da due aftershow dj set. Nell’arena live si esibiranno Vipra, L’Albero, Renee, Giuse The Lizia, Manfredi. Al termine dei concerti, il venerdì, sarà la volta del format Subcultura con Dj Henry (Milano) e Fulci, mentre il sabato in consolle Gruvy Dj e Fritz Orlowski Dj, con Azzurro Dj Set… Solo Musica Italiana.

Il festival è patrocinato dalla Regione Toscana e dal Comune di Fucecchio e vede la collaborazione di partners quali Legambiente – Circolo di Pistoia e Sezione Giovani di Pistoia; Legambiente – Circolo Empolese Valdelsa; Siedas (Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo); Tuscan Street Food e Gao Street Food; Lab I.C.I. Incontri e laboratori dedicati ai ragazzi delle scuole superiori, ma aperti a chiunque sia interessato, si terranno con metodi “non formali” negli spazi all’aperto del Parco Corsini, dalle 10 alle 18 del giorno sabato 11 settembre, i circoli di Legambiente coordineranno gli incontri sui temi del riciclo, della differenziazione dei rifiuti, dell’impatto ambientale degli eventi di spettacolo e della solidarietà e cittadinanza attiva.

A cura di Lemon, invece, lo stage Bussola, un percorso di avvicinamento dedicato ai ragazzi fra i 18 ed i 25 anni al mondo della musica e dello spettacolo. In particolare, i ragazzi selezionati avranno la possibilità di seguire di persona l’organizzazione del festival da tutti i punti di vista, quello dello spettatore, dell’ideatore, dell’organizzatore e del professionista al servizio dell’evento e, in collaborazione con alcuni studenti dell’Accademia di Belle Arti di Firenze, il laboratorio Riusami, ove i partecipanti saranno invitati a progettare e ideare creazioni mediante l’utilizzo di materiali di riuso, riciclo e vecchi oggetti, alla scoperta di un uso eclettico dei materiali medesimi, nonché Lab I.C.I., laboratorio pratico-teorico nel quale i partecipanti saranno invogliati all’approccio ad una mobilità più sostenibile, incentivando l’uso della bicicletta quale mezzo di trasporto e sarà promossa la conoscenza di alcuni aspetti tecnici e meccanici fondamentali per un uso più frequente e consapevole della bicicletta.

Nel corso della due giorni, all’interno di Parco Corsini, sarà possibile altresì ammirare le opere fotografiche della Esposizione Non Esposta, a cura di Carlotta Di Sandro. L’evento organizzato all’interno di Parco Corsini costituisce, inoltre, una sorta di preludio a Festivalto, il progetto che vedrà Lemon impegnata al fianco di altre associazioni culturali, ambientaliste e di volontariato, in una tre giorni di incontri, laboratori e dibattiti dedicati agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado toscane ed emiliane, che si terrà nell’estate del 2022, in una nota località dell’appennino tosco emiliano.

Il festival aderisce, inoltre, alla campagna Regala un Albero di Mosaico Verde, promossa da AzzeroCo2, azienda fondata nel 2004 da Legambiente e Kyoto Club, che si occupa di individuare soluzioni personalizzate per ridurre l’impatto ambientale sul territorio.

Sia i concerti sia gli incontri e laboratori organizzati dalle associazioni partners sono ad ingresso gratuito ma è opportuna la prenotazione a questo link, ove sono reperibili anche i singoli orari e attività. Ulteriori aggiornamenti ed informazioni sull’evento, seguendo le pagine Instagram e Facebook de La Limonaia, ai seguenti link: https://www.instagram.com/la_limonaia_club/ e https://www.facebook.com/lmnfucecchio.

L’assessore all’ambiente e alle attività produttive del Comune di Fucecchio, Valentina Russoniello così commenta: “Torna un festival con una veste del tutto nuova, declinata sui temi dell’educazione ambientale e dei metodi di riuso, oltre all’aspetto culturale legato alla musica. Con il festival si dà vita anche ad un progetto concreto, che si tradurrà nella piantumazione di alberi pari al numero di artisti che si esibiranno in numerosi festival. Limonaia quindi si conferma una delle realtà più floride dello scenario dei club musicali italiani. La musica in questo ultimo anno è mezzo è stata una delle realtà più contingentate e penalizzate con le normative anti-covid ed ormai è rimasta forse l’unica con forti limitazioni”.