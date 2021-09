Il Palio di Fucecchio torna in Buca, con 2.500 spettatori e green pass. Il Cencio è di Cino

Dopo un anno di stop, il Palio di Fucecchio si prepara a tornare in Buca (qui) come uno dei pochissimi palii che si disputerà in Toscana nel 2021. La 40esima edizione del Palio delle Contrade “Città di Fucecchio” non sfugge però alle restrizioni per il contrasto alla diffusione del covid, che limitano il numero degli spettatori a 2.500.

L’appuntamento è per domenica 26 settembre a partire dalle 14,30: prima le due batterie eliminatorie e a seguire la finale. Per assistere alla corsa nella Buca del Palio sarà obbligatorio il green pass e i biglietti sono venduti dalle Contrade al costo di 25 euro. Da domenica 19 settembre torneranno anche molti eventi che caratterizzano la settimana paliesca di Fucecchio, a partire dal mercatino delle Contrade che per tutto il giorno animerà piazza XX settembre con i colori e gli stemmi dei 12 rioni.

Le restrizioni anti covid invece modificheranno in parte gli appuntamenti infrasettimanali: le prove obbligatorie di giovedì 23 e venerdì 24 settembre saranno senza pubblico così come la presentazione del Cencio in piazza Vittorio Veneto (martedì 21 settembre alle 21,30) e la firma dei fantini (sabato 25 settembre alle 11). Sempre con il pubblico limitato a 2500 persone (ingresso 5 euro) e nella Buca anziché, come da tradizione, in piazza Montanelli si terrà la “tratta”, l’assegnazione dei cavalli alle Contrade, in programma mercoledì 22 settembre alle alle 18.

L’unico evento che non potrà tenersi per motivi di sicurezza relativa alla situazione sanitaria sarà la sfilata con i costumi storici delle 12 Contrade. Al suo posto, la domenica mattina prima della corsa alle 9 ci sarà una processione religiosa dedicata a San Candido, il patrono di Fucecchio che si festeggia il 3 ottobre. Le reliquie del martire percorreranno le vie cittadine da piazza Aldo Moro fino alla Collegiata di San Giovanni Battista in piazza Vittorio Veneto dove verranno benedette. Alla processione il pubblico potrà assistere ai lati delle strade con l’obbligo di indossare la mascherina protettiva e mantenendo il distanziamento interpersonale.

Il Cencio della 40esima edizione Palio delle Contrade “Città di Fucecchio” sarà realizzato dal pittore Giosuè Cino. Nato a Carbonia (CA), vive a Fucecchio dal 1976. Comincia a dipingere nel 1972 sotto lo sguardo attento del padre insegnante e valente pittore. Alterna la pittura alla scrittura e agli studi in medicina e chirurgia. Partecipa a numerose collettive esponendo in numerose città italiane ed Europee. Ha tenuto la sua prima personale “Impronte di vita” a Fucecchio nel 2001. Nel 2002 vince il secondo premio al concorso di pittura estemporanea “Tratto d’artista” a Ponte a Elsa. Nel 2004 realizza La Divina Commedia per immagini presentando al pubblico il videomontaggio dell’Inferno. Nel 2017 la seconda personale “La copia del bello e il bello della copia”. Dal 2003 è socio fondatore dell’associazione “Praesidium Culturae”, con sede a Fucecchio. Il Centro si propone di svolgere attività culturale, promuovendo studi, iniziative, manifestazioni di vario genere per una vasta e civile diffusione della cultura e l’amore per qualsiasi forma d’arte. Negli ultimi anni si è dedicato anche alla regia di spettacoli teatrali polivalenti con il gruppo “InGirodiDO” ottenendo unanime consenso.

