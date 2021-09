A Santa Maria a Monte tornano gli appuntamenti con ‘Il baule dei sogni’

Dopo i primi quattro spettacoli all’area archeologica La Rocca, a settembre Il baule dei sogni si trasferisce in giardino. Due gli appuntamenti previsti ai giardini pubblici di Santa Maria a Monte.

Il primo è in programma sabato (18 settembre) alle 17 nei Giardini all’olmo di Via Mazzini a Ponticelli dove andrà in scena L’Elefantino, spettacolo di e con Bruno Cappagli della compagnia La Baracca di Bologna, liberamente ispirato a un racconto di Rudyard Kipling.

Saranno invece i giardini di piazza Don Parretti a Cerretti il luogo del secondo incontro, previsto per sabato (25 settembre) sempre alle 17. La Compagnia Giallo Mare Minimal Teatro sceneggerà La storia di Guizzino tratta dal libro di Leo Lionni.

La prenotazione è obbligatoria allo 057 181629 o per mail all’indirizzo biglietteria@giallomare.it. In caso di pioggia i partecipanti potranno usufruire, sia a Ponticelli sia a Cerretti, dei vicini locali messi a disposizione dalla chiesa.