Un cippo commemorativo e uno spettacolo, per squarciare la polvere degli anni e celebrare la memoria di un evento quasi rimosso di 100 anni fa, quando col fascismo alle porte a Capanne di Montopoli Valdarno persero la vita in due: Artibano Gronchi e Mario Susini, socialisti e mattonai, anzi “fornaciai”.

Il progetto è curata da Anpi e si svolgerà dal prossimo 25 settembre. “Tutto parte – spiega il sindaco Giovanni Capecchi – da due strade intitolate a loro a Capanne da sempre, delle quali avevamo però perso la memoria. Via Gronchi e Via Susini, che da decenni ci raccontavano una vicenda che Anpi ha voluto approfondire”.

Era il primo dopo guerra, “la durissima realtà fatta di lavoratori che si costituivano in cooperative e cominciavano a lottare contro latifondisti e proprietari terrieri. Nacquero le leghe delle cooperative dei braccianti, che qui a Montopoli erano anche prevalentemente legate a chi faceva mattoni per edilizia e a Capanne ce n’era una molto importante. Alla tensione, i proprietari spesso reagirono spostandosi verso un potere sempre più autoritario. È così che in giro per l’Italia nascono i fasci di combattimento e una serie di azioni paramilitari contro i lavoratori. Una di queste si verificò, 100 anni fa, proprio a Capanne“.

Una sparatoria in cui morirono in due, 54 e 18 anni, che sorprese un’assemblea di costituzione di una cooperativa. “Questi eventi – quindi -nascono dalla necessità di ricordare e raccontare questa storia alle nuove generazioni“.

