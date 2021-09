Territorio in comune ricorda Dante, con una mostra diffusa

A 700 anni dalla morte di Dante Alighieri, l’associazione Territorio in comune ha ideato e realizzato una iniziativa per ricordarlo.

Tra la primavera e l’autunno, a San Miniato e nelle varie frazioni del comune sono state realizzate opere raffiguranti alcuni dei più significativi episodi della Divina Commedia.

I disegni che nei secoli hanno illustrato l’opera dantesca sono stati riprodotti in monumentali opere in legno e collocati in spazi pubblici. La mostra, patrocinata dal Comune, ha preso avvio a marzo in piazza Spalletti Stellato a Ponte a Egola.

Oggi sabato 25 settembre alle 12 sarà inaugurata la parte di mostra che si trova a La Serra (presenzierà il sindaco di San Miniato Simone Giglioli) e nel pomeriggio, alle 17, sarà inoltre inaugurata la mostra collocata a La Scala, alla presenza dell’assessore Loredano Arzilli. Le inaugurazioni sono aperte al pubblico, con mascherine e distanziamento.