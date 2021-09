Tonella Cenci torna rettrice della contrada Porta Raimonda

Il collegio dei maggiorenti della contrada Capitana Porta Raimonda ha eletto il suo nuovo rettore: è Tonella Cenci.

Nella serata del 7 luglio 2021 il collegio, riunito in seduta ordinaria, ha elevato alla carica di rettrice Tonella Cenci. Nel corso della sua vita contradaiola, Tonella ha ricoperto numerosi incarichi per la Raimonda; ultima presidente vittoriosa, ha guidato il consiglio di contrada per ben 3 mandati.

Venerdì (24 settembre) durante la cena della seconda prova, ha ricevuto l’incarico ufficiale, giurando davanti al popolo di via Giordano di “conservare, trasmettere e promuovere attraverso il tempo, il patrimonio di valori e costumi che appartengono al popolo della Raimonda, di proteggere, sostenere e tutelare tutti i contradaioli e di essere custode e garante della storia e dello statuto della Capitana”.

Tonella Cenci succede a Claudio Zingoni che ha ricoperto l’incarico di rettore per due mandati.