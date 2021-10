“Dirigenti apprezzati, stimati e riconosciuti”: Cgil, Spi Cgil e Anpi rievocano i Puccini

La Cgil provinciale di Pisa, lo Spi Cgil di zona e la sezione Anpi di Santa Croce sull’Arno, in occasione dei cento anni dalla loro nascita, ricordano due grandi persone: Adrio e Luigi Puccini. “Sono stati – raccontano – protagonisti nel sindacato, nelle istituzioni e nella politica a partire dall’ultimo dopoguerra e fino agli anni novanta del secolo scorso. Hanno segnato profondamente con le loro forte personalità e statura non solo la storia di Santa Croce sull’Arno ma sono diventati dirigenti apprezzati, stimati e riconosciuti ad alto livello e in tante sedi.

I loro pensiero, le loro azioni e il loro esempio sono ancora oggi di grande insegnamento”. Cgil, Spi Cgil e Anpi, oltre a rievocare la ricorrenza del centenario della loro nascita che avviene per entrambi in questi giorni, hanno ritenuto doveroso ricordarli anche con iniziative pubbliche che sono in fase di organizzazione e che si svolgeranno comunque entro l’anno.

“Non sarà un semplice ricordo – precisano – ma una rivisitazione e una attualizzazione del loro lucido pensiero e del loro grande e assiduo impegno per il lavoro, l’antifascismo, la giustizia sociale, la pace e la democrazia. Non mancheranno anche testimonianze e apporti di coloro che condivisero con Adrio e Luigi quel tempo e quelle azioni”.