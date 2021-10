La via Francigena arriva ad Assisi, con gli infioratori di Fucecchio

Un tappeto floreale in onore del patrono d’Italia. Il gruppo infioratori della pro loco di Fucecchio lo ha realizzato ad Assisi, in occasione della festa di san Francesco ieri domenica 3 ottobre. Il quadro, realizzato nella piazza della basilica di San Francesco con il patrocinio della Regione Toscana, ha ritratto due grandi e forti mani che sorreggono il Tau a fianco della basilica di Assisi.

Un Tau simbolo di vita, poiché da esso si dirama una pianta di olivo, mentre dalla Basilica nasce l’arcobaleno della pace. Ad osservare tutto ciò, in cammino verso il Tau e la Basilica, un pellegrino, a rappresentare i viaggiatori della via Francigena, simbolo identitario di Fucecchio, città cresciuta sul tracciato di questo antico cammino.

Il quadro ha riscosso gli apprezzamenti dei tanti fedeli e turisti presenti nella cittadina umbra, offrendo motivo di orgoglio agli infioratori di Fucecchio, che continuano a realizzare le proprie opere sia in casa che in trasferta e si preparano agli ultimi impegni ancora in programma per il 2021.

“E’ stato un onore – racconta Antonella Gorgerino, consigliere comunale delegato all’Infiorata – e un’emozione realizzare di nuovo un quadro floreale nella bellissima piazza della basilica di San Francesco. L’arte di infiorare è una delle forme di linguaggio per eccellenza, che permette ai maestri infioratori di promuovere e valorizzare il patrimonio artistico del nostro territorio”.