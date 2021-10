Gli SpinKids da San Miniato Basso alla diretta tv a ‘Domenica In’

Gli SpinKids della Scuola di ballo Ego Latino di San Miniato Basso sono sbarcati in diretta a Domenica In da Mara Venier.

Dopo il grande successo ad Italia’s Got Talent, gli SpinKids sono stati invitati su Rai 1 per presentare a Domenica in la nuova edizione di Ballando con le Stelle con Milly Carlucci.

Gli SpinKids sono un gruppo di bambini e ragazzi con una grande passione che li accomuna, la break dance e la ginnastica artistica/acrobatica. Tutti i talenti che vantano numerose apparizioni in tv e sono allenati da Adriano Cioni nella sede sanminiatese di via Pizzigoni.

L’obiettivo degli SpinKids è promuovere a livello nazionale la loro passione, una passione che porta a piccoli e grandi risultati personali e di gruppo. Sono tutti ballerini che hanno vinto gare di importante rilievo e spesso sono invitati anche all’estero per partecipare a gare europee.

I corsi di break dance e ginnastica artistica/acrobatica sono aperti a tutti, dai 3-5 anni fino agli adolescenti.