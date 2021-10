Palio del papero a Balconevisi, vince la contrada di Buecchio. Questo il verdetto del palio sicuramente più particolare di tutto il comprensorio.

A tagliare per primi il traguardo nel percorso realizzato nella frazione sanminiatese sono stati Dante e Beatrice, incitati dagli ‘allocchi’ (i bambini che ‘spingono’ il papero nella corsa) Matteo e Penelope e con Francesco capitano della contrada. Alle spalle Borgo (Ulisse e Diomede – Mattia e Valentino con Daniele), Fornacino (Conte Ugolino e Arcivescovo Ruggeri – Manuel e Carlotta con Marco) e Fondo di Scesa “quarto in pentola” (Paolo.e Francesca – Tommaso e Francesco con Matteo).

Prima della prova il sindaco Simone Giglioli ha elogiato l’evento: “Sempre bello vivere momenti come questo. Sono un dono enorme per tutta la comunità, nonostante le difficoltà di organizzazione. L’evento raggiunge i 40 anni tondi tondi, per un appuntamento unico nel suo genere, eppure radicato in quei vecchi passatempi che un tempo animavano le aie delle feste contadine”.