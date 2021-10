Arte, 3 escursioni per scoprire l’anima della Francigena

Per scoprire il progetto Francigena Soul sono in programma tre escursioni domenicali che porteranno i partecipanti a stretto contatto con la natura che circonda il cammino dei pellegrini e con le opere dell’artista Antonio Massarutto. Promosso e finanziato dall’Aggregazione Centro Sud della Francigena Toscana (Fucecchio, Castelfranco di Sotto, Santa Croce sull’Arno, San Miniato, Castelfiorentino, Montaione, Gambassi Terme), Francigena Soul promuove e valorizza il tracciato della via Francigena che da Galleno arriva fino a Gambassi Terme attraverso le opere realizzate con materiali naturali come rami, arbusti, foglie secondo i dettami della land art.

A partire da domenica prossima, accompagnati dalla guida ambientale escursionistica Massimiliano Petrolo, tutte le persone interessate potranno partecipare alla prima delle tre escursioni lungo la via Francigena, quella che da Galleno arriverà a Ponte a Cappiano alla scoperta delle prime tre installazioni realizzate. L’escursione inizierà alle 9 e si concluderà intorno alle 12. La partecipazione è gratuita ma è obbligatoria la prenotazione. Per informazioni e prenotazioni contattare il numero 340 3460859 o scrivere all’indirizzo info@ecocerbaie.it.

Il connubio arte e natura sarà protagonista anche le due domeniche successive: domenica 24 ottobre, sempre in orario 9-12, da Canneto (San Miniato) a via Orlo (Castelfiorentino-Montaione) e domenica 31 ottobre da Gambassi Terme ai Casciani.