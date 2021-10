Angela Merkel, La donna che ha cambiato la storia a Palazzo Grifoni

La sua è stata un’epoca. Complici anche le crisi che hanno investito l’Europa, quella economica, migratoria e anche da pandemia di coronavirus, per dirne alcune. Angela Merkel è La donna che ha cambiato la storia, nel libro di Massimo Nava edito da Rizzoli.

Lo scrittore e giornalista sarà a San Miniato il prossimo 20 ottobre alle 18 a palazzo Grifoni, ospite della Fondazione Cassa di risparmio di San Miniato. In un evento aperto al pubblico munito di green pass, ma solo fino alla capienza massima consentita: è quindi necessario prenotare.

Un altro importante momento di cultura, quello offerto dalla Fondazione, che non perde l’occasione per regale al territorio momenti di respiro nazionale e anche oltre, come quello con il professor Sgarbi e la lectio magistralis su Caravaggio (questa).