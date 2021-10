Capecchi: “Dobbiamo permettere a Montopoli Valdarno di avere il posto che merita in Toscana”

“Un salto di qualità che noi dobbiamo raggiungere per permettere al nostro comune di avere il posto che merita in Toscana”. Con questa intenzione, il comune di Montopoli Valdarno ha commissionato un documentario sulle bellezze di Montopoli che diventi biglietto da visita per presentare il territorio e il suo patrimonio artistico e culturale in sede di europrogettazione alla Commissione Europea.

Coinvolti, ricorda il sindaco Giovanni Capecchi, “il museo civico, la fondazione Santa Marta, la parrocchia di Marti, il conventi di San Romano“.

“Questo vuole essere un primo sguardo – per l’assessore Valerio Martinelli -. E’ in lingua inglese, sottotitolato in inglese. Un biglietto da visita, una fotografia. Prima tappa di un percorso più duraturo, a vari episodi e in varie location, magari”.

“Nel video – sottolinea l’assessore Cristina Scali – definisco Montopoli uno scrigno. Perché per me questo comune é proprio questo. Al di là di porte e portoni ci sono meraviglie. Il Santa Marta ne é un esempio, ma ne potrei fare altri. Senza dimenticare le nostre aziende: il vino, i prodotti tipici. Il messaggio é chiaro: venite a Montopoli

