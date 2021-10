Rachel Chelini vince e vola a Roma per la Finale Nazionale del Tour Music Fest 2021. La brillante cantante diciassettenne fucecchiese si è aggiudicata un posto nelle fasi finali della tredicesima edizione del Tour Music Fest – The European Music Contest che si terrà a Roma nei giorni 29-30-31 ottobre, dove la ragazza affronterà l’ultima sfida da sostenere per arrivare a calcare il palco della finalissima il prossimo 14 novembre presso l’Auditorium Massimo a Roma. Rachel, dopo l’ultima prova alle Finali Nazionali, potrebbe esibirsi al cospetto dei presidenti di giuria Giulio Mogol e Kara Dioguardi (ex giurata di American Idol, cantautrice di livello mondiale e autrice per Pink, Demi Lovato, Laura Pausini e Ricky Martin), di Massimo Varini, Dj Morales e dei rappresentanti di Berklee – College Of Music.

Dopo un percorso durato ben sei mesi, il traguardo raggiunto da Rachel è molto importante, considerando che si è sfidata con oltre 20.000 partecipanti tra artisti e band. La ragazza ha convinto la giuria con la sua determinazione e il suo approccio vocalmente maturo, dimostrando una rara capacità di saper giocare con la musica, la voce ed il suono, qualità sicuramente utili per rincorrere il sogno di vincere i fantastici premi in palio come un tour europeo, una borsa di studio presso Berklee – College of Music di Boston e un contratto di sponsorizzazione del valore di 10mila euro da investire nella propria musica. Il sogno di Rachel, infatti, come lei stessa afferma “è quello di diventare una cantante e una doppiatrice di film e cartoni animati. Proprio per questo sto frequentando un corso di quattro anni improntato allo speakeraggio e al doppiaggio, oltre che ad altri modi di utilizzo della voce”. “Una passione nata da mio padre” ci dice Rachel “che è il direttore del coro presso la chiesa di Santa Maria delle Vedute a Fucecchio e mi ha iscritto a scuola di canto fin dall’età di sette anni perché a me piaceva molto cantare infatti in seguito sono andata avanti facendo concorsi fino a giungere questa estate al doppiaggio dell’anime “Edens Zero” per Netflix”.

La commissione del Tour Music Fest, per questa fase finale, avrà una madrina d’eccezione, Paola Folli. La nota cantante dalla voce inconfondibile e che ha collaborato con artisti del calibro di Laura Pausini, Jovanotti, Biagio Antonacci e J-Ax, decreterà gli artisti che accederanno allo step successivo.

Durante le Finali Nazionali, Rachel avrà l’onere e l’onore di rappresentare la propria città in un contesto in cui andranno in scena le performance degli artisti finalisti del TMF provenienti da tutte le regioni d’Italia per un vero e proprio Live Music Show, dove la musica del futuro prende vita. Negli anni passati artisti del calibro di Mahmood, Ermal Meta, Federica Abbate e molti altri, sono passati da emergenti proprio da questo evento.