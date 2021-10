“Molte delle nostre attività risentono ancora della sua opera”, San Miniato racconta Marinella Marianelli

Una giornata di studio per ricordare Marinella Marianelli, una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nel panorama culturale di San Miniato. A cento anni dalla sua nascita (1921-2021), il Comune di San Miniato vuole renderle omaggio con un’iniziativa che si articolerà in diversi momenti, dove le testimonianze degli amici, dei conoscenti e di chi ha lavorato a stretto contatto con lei, saranno la parte più ampia di questo evento. L’appuntamento è sabato 30 ottobre, dalle 10 alle 17, all’auditorium dell’It Cattaneo che, per l’appunto, porta proprio il suo nome.

“Quando pensiamo – dicono il sindaco di San Miniato Simone Giglioli e l’assessore alla cultura Loredano Arzilli – ad una figura che ha lasciato un’impronta indelebile nel tessuto culturale cittadino, la mente va subito a Marinella Marianelli. Con lei San Miniato ha vissuto una stagione prolifica e ha messo le basi per tutte quelle che sono venute, tracciando un solco che ancora oggi stiamo percorrendo. Donna di azione e di cultura, da sempre innamorata degli ideali di giustizia e libertà, ci ha lasciato un’eredità meravigliosa, tutt’oggi presente nelle nostre iniziative: dal Centro studi per il Tardo Medioevo a La Luna è Azzurra, fino all’Università del Tempo Libero, molte delle nostre attività risentono ancora della sua opera.

Per questo abbiamo voluto renderle omaggio costruendo una giornata di studi che non vuole essere solo un momento di ricordo e di discussione attorno alla sua produzione letteraria, ma molto di più. Vogliamo che sia l’occasione per ritrovare molti amici di Marinella, per rivivere attraverso i loro racconti la donna che così tanto ha lasciato a questo territorio e verso la quale siamo ancora così profondamente grati”.

L’iniziativa si svolge nel rispetto delle norme anti Covid in vigore. Per accedere sarà necessario essere muniti di green pass. Per partecipare è obbligatorio prenotarsi scrivendo a prestito@comune.san-miniato.pi.it oppure chiamando il numero 0571 406710.