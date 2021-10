“Questa inizia a essere una manifestazione storica e il fatto che sia fatta alla Casa Culturale è molto positivo in quanto è un centro di socialità. Era un dolore vederla chiusa, quindi presentare la Sagra del tartufo al Pinocchio è una bellissima testimonianza della vita che riprende. Ricordiamoci che tutto ciò è possibile solo grazie alla campagna di vaccinazione”. Lo ha detto il sindaco di San Miniato Simone Giglioli presentando la 13esima edizione della sagra che quest’anno abbina tartufo e cioccolato, l’ultima prima dell’apertura della Mostra mercato (qui).

“Sono molto felice – ha detto Giglioli – che si possa svolgere nuovamente quest’anno la manifestazione. Ovviamente al primo posto mettiamo la sicurezza e voglio ringraziare tutti i volontari che lavorano perché questa festa abbia una buona riuscita”.

“Sono contento – ha sottolineato il presidente di San Miniato Promozione Marzio Gabbanini – perché dalla mia nomina a San Miniato Promozione non è stata organizzata la sagra a causa del covid. Sono felice perché questi spazi hanno caratterizzato la vita sociale, politica e culturale del comune e del territorio per cui mi sento orgoglioso di dire che sono un pinocchino. È importante quello che stanno facendo per riportare la Casa Culturale al centro della vita sociale.

Non deve sembrare strano che un paese a forte impulso industriale faccia sagre del tartufo perché si trova in queste zone e influisce sull’economia essendo un veicolo importante di turismo. Complimenti alle associazioni e a tutti i volontari che con energia, rapidità e dedizione permettono tutte le manifestazioni culturali e sociali del luogo”.

