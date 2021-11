Fucecchio punta sui giovani per il 4 novembre

Giovedì 4 novembre, il Comune di Fucecchio celebrerà la Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate chiamando a raccolta cittadini, associazioni e studenti. La celebrazione si terrà alle 10,30 al monumento ai caduti in piazza XX settembre con il saluto del sindaco Alessio Spinelli e dell’assessore alla valorizzazione della memoria storica Daniele Cei, a cui farà seguito la deposizione di una corona di alloro.

Alla cerimonia porterà il proprio contributo anche #Fucecchioèlibera, un gruppo di giovani fucecchiesi che con convinzione sostiene e partecipa alle iniziative dedicate alla memoria storica e alla diffusione dei valori di libertà e democrazia.

L’amministrazione comunale, oltre ad aver rivolto il proprio invito alle associazioni del territorio e alle istituzioni, ha coinvolto anche le scuole cittadine per rendere i più giovani partecipi del processo di conoscenza e approfondimento di tutte quelle vicende storiche che hanno interessato l’Italia nei secoli scorsi e che hanno portato il Paese prima all’Unità Nazionale e in seguito alla democrazia e alla nascita della Repubblica. In questa circostanza parteciperanno gli alunni delle classi II E e III F della scuola secondaria di primo grado Montanelli Petrarca.