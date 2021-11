Turismo, il ministro Franceschini a Vicopisano e Montelupo

Il ministro alla cultura Dario Franceschini sarà a Montelupo Fiorentino e Vicopisano domani 4 novembre.

Il ministro ha risposto infatti all’invito che era stato avanzato dal presidente della Toscana Eugenio Giani, assieme al sindaco del comune Paolo Masetti e al direttore degli Uffizi Eike Schmidt, per una visita alla villa medicea dell’Ambrogiana, ex sede di ospedale psichiatrico giudiziario, affacciata sull’Arno e candidata a diventare parte del progetto Uffizi diffusi. Il Demanio, proprietario dell’immobile, già nel 2017, subito dopo la dismissione degli ospedali psichiatrici giudiziari, aveva firmato un’intesa con Regione e Comune per la valorizzazione del complesso.

Franceschini arriverà a Vicopisano alle 11,30 per un primo incontro al Teatro di via Verdi, accolto dal sindaco Matteo Ferrucci, dalla giunta e dall’amministrazione. Poi il Ministro farà una visita guidata, con il professor Giovanni Ranieri Fascetti, presidente del Gruppo Culturale Ippolito Rosellini, e con le archeologhe Federica Lucatello e Stefania Anzoise, della Società Cooperativa Capitolium,