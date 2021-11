‘Pci in Toscana’, la presentazione del libro al circolo La Perla di Montecalvoli

Domani (18 novembre) alle 21,30 al circolo La Perla di Montecalvoli si terrà la presentazione del libro Pci in Toscana – Dalla Liberazione allo scioglimento.

“Si tratta di un racconto per immagini della storia del Pci – si legge nella presentazione – che è coincisa, per larghi tratti, con la storia dell’Italia. Una straordinaria vicenda collettiva che prescindeva dai singoli, un grande senso di appartenenza, un incredibile patrimonio di umanità e passione messo a disposizione della democrazia del nostro Paese: si percepisce tutto questo dalla selezione di immagini raccolte in questo volume”.