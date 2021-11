“A giugno io mi trovavo a San Vincenzo in libreria e trovo questo libro dove leggo San Miniato al Tedesco. Compro il libro, lo leggo e ne rimango affascinato, così nasce questo evento”. A spiegarlo è il presidente della Fondazione Cr San Miniato Antonio Guicciardini Salini introducendo la presentazione di Tutto il sole che c’è e l’autrice Antonella Boralevi (qui), l’ultimo evento della stagione iniziata a settembre con la presentazione del volume di Sgarbi (qui).

Come un ciclo che deve chiudersi, a San Miniato, Boralevi ha raccontato il suo libro ambientato a San Miniato. “Io a San Miniato ci sono stata solo una volta però mi sono informata sulla città e me ne sono innamorata. E alla fine ho scoperto che San Miniato è legata alla storia della famiglia di mia madre. È incredibile”. Qualcosa di incredibile c’è in ogni libro e in generale in ogni storia.

“Ero nel Chianti – racconta – tre anni fa in estate e mi slogo una caviglia mentre gioco a tennis in un giardino bellissimo. A un certo punto sento delle voci e mi trovo circondata da persone: dal primario chirurgo di San Miniato, la moglie, le due sorelle di cui una Ottavia ed erano tutti vestiti anni ‘40. Io a quel punto mi sono messa le mani nei capelli pensando: mi toccherà studiare a fondo tutta la seconda guerra mondiale. I personaggi mi hanno bussato a casa quindi”.

