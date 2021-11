Festa dell’albero, tanti bambini alla scoperta dei boschi delle Cerbaie 

Una festa dell’albero con tanti bambini, curiosi di scoprire le meraviglie della natura. È quella andata in scena questa mattina (domenica 21 novembre) nei boschi delle Cerbaie, grazie al programma promosso dal Consorzio forestale delle Cerbaie e dal Comune di Fucecchio. Una festa che si è unita alla meraviglia del foliage e all’escursione tra boschi e specchi d’acqua, con una flora e una fauna tanto sorprendente da destare la curiosità di grandi e piccini.

Il gruppo, composto da circa 50 persone, è partito dalla villa dell’ex Opera Pia Landini a Ponte a Cappiano per poi addentrarsi nei fitti boschi, guidati dal direttore del Consorzio forestale Andrea Bernardini e da Daniele Matteucci, guida ambientale del consorzio. Grazie alla loro presenza e alla conoscenza del territorio, tutte le curiosità dei bambini su piante e animali sono state soddisfatte. Poi, come da tradizione, è stata celebrata la festa dell’albero con la piantumazione di alcune essenze arboree. Per il Comune di Fucecchio è intervenuta l’assessore all’ambiente Valentina Russoniello che ha espresso grande soddisfazione per la riuscita di questa edizione della festa.

“Quello dei boschi delle Cerbaie – ha detto – è un grande patrimonio naturalistico che la nostra comunità deve vivere sempre di più per scoprire e apprezzare le unicità che vi si trovano. La festa di oggi e la piantumazione possono sembrare un piccolo gesto ma grazie al coinvolgimento di tanti bambini rappresenta un passo concreto verso un futuro migliore anche per i boschi e per l’ambiente che ci circonda”.