Lista della spesa di dicembre: frutta e verdura di stagione per la tavola delle feste

Ogni mese la lista della spesa cambia e si arricchisce con frutta e verdura di stagione da non farsi mancare a tavola. Scegliere gli ingredienti giusti non solo assicura una più alta qualità nutrizionale, ma permette di mangiare prodotti gustosi e genuini, diversificando l’apporto di vitamine e sali minerali per fornire all’organismo i microelementi di cui ha bisogno per soddisfare tutte le sue necessità.

Per limitare i danni delle abbuffate natalizie e ridurre gli sprechi, abbiamo preparato una lista dei cibi di stagione da mettere nel carrello della spesa a dicembre per cucinare piatti sfiziosi e salutari in vista delle feste.

L’importanza della stagionalità

Grazie alle coltivazioni in serra e agli scambi commerciali con i Paesi esteri, oggigiorno è possibile acquistare in qualsiasi mese dell’anno la maggior parte della frutta e delle verdure, salvo alcune eccezioni come le castagne e le angurie.

Gli amanti della buona cucina, però, sanno bene che i prodotti freschi e stagionali, meglio ancora se a chilometro zero, regalano sapori unici e genuini ai nostri piatti, argomento che già di per sé basterebbe a convincerci dei vantaggi di questa scelta.

Ma non è tutto: acquistare alimenti di stagione, oltre a garantirci il giusto apporto di nutrienti, utili a contrastare i primi freddi e i malanni stagionali, significa rispettare il ciclo biologico della natura, permettendo di trasformare un dono spontaneo della terra in una creazione culinaria capace di soddisfare i sensi e apportare numerosi benefici alla salute.

Inoltre, preferire prodotti stagionali del proprio territorio, fa bene anche all’ambiente perché aiuta a ridurre le emissioni causate dai lunghi trasporti, contribuendo a supportare dal punto di vista economico le aziende agricole locali e i piccoli produttori ancora legati alle antiche tradizioni contadine.

Insomma, ci sono tanti buoni motivi per preferire la stagionalità e, con l’arrivo delle feste, fare la spesa e mangiare in modo consapevole diventa ancora più importante per limitare gli sprechi alimentari, sperimentare nuove ricette e vivere una magica esperienza di convivialità. E se vi preoccupa pulire e lavare i piatti dopo i pantagruelici cenoni in famiglia, aspirapolvere ciclonici e lavastoviglie arriveranno in vostro soccorso per semplificarvi il lavoro.

La frutta di stagione a dicembre

Nonostante siano frutti che ricordano nella forma e nel colore il sole estivo, gli agrumi danno il meglio di sé proprio in questo periodo. Arance, clementine e mandarini, insieme a cedri e al pompelmi, tornano a essere disponibili sui banchi dei supermercati e nelle liste della spesa di dicembre.

Perfetti da consumare freschi, sono ingredienti molto versatili per la preparazione di marmellate, salse e dolci di ogni tipo, senza contare l’elevato contenuto di vitamine A e C, calcio e potassio che aiutano a rafforzare le difese immunitarie, proteggendo l’organismo dai radicali liberi responsabili dell’ossidazione cellulare.

Nella carrello della spesa di dicembre vi consigliamo di aggiungere anche kiwi, melograni, pere, mele e cachi, ugualmente ricchi di proprietà benefiche per la salute, e la frutta secca a guscio (nocciole, mandorle e noci) che, grazie all’equilibrato apporto di sali minerali e Omega 3, contribuiscono ad abbassare i livelli ematici di colesterolo, rivelandosi molto utili anche per il nutrimento delle cellule cerebrali.

La verdura di stagione a dicembre

Dicembre è il mese in cui è possibile acquistare verdure di stagione colorate, saporite e ricche di nutrienti indispensabili sia per la salute sia per prevenire i malanni legati al freddo. Tra gli ortaggi protagonisti dell’inverno troviamo sicuramente la barbabietola che, a dispetto di quanto si possa pensare, rappresenta un’ottima fonte di vitamine, sali minerali e zuccheri, ma non per questo “nemica” della nostra nostra silhouette. Sì, perché oltre a promuovere l’eliminazione delle tossine all’organismo, favorisce la digestione, riequilibra i livelli di ferro nel sangue e non contiene grassi saturi.

Inoltre si presta ad arricchire insalate e zuppe invernali, mentre il succo di barbabietola è particolarmente indicato per chi fa sport, come fonte energetica per supportare il potenziamento dei muscoli.

Altre verdure che non dovrebbero mancare nella lista della spesa di dicembre e sulle tavole natalizie sono i cavoli e i broccoli, entrambi appartenenti alla famiglia delle crucifere e ricchi di vitamina C, sali minerali e antiossidanti.

Si possono cucinare sia al vapore, per preservarne il sapore e le caratteristiche nutrizionali, sia in padella con olio, aglio e peperoncino dopo averli sbollentati per pochi minuti in acqua leggermente salata.

Immancabili nei menù di dicembre – e in quelli delle feste – sono anche i finocchi, che essendo poveri di calorie e ricchi di fibre, rappresentano un vero toccasana sia per la linea sia per gli intestini pigri.

Infine, tra gli ortaggi da includere nella lista della spesa di Natale e Capodanno ricordiamo le carote, il porro, la cicoria, il radicchio, gli spinaci, le rape e, naturalmente, la regina dell’autunno che, però, ritroviamo anche in inverno: sua maestà la zucca!