Sono tanti gli appuntamenti in programma a Pisa per le prossime festività natalizie tra concerti, spettacoli teatrali, itineranti per adulti e bambini. Annunciato anche l’appuntamento della notte di Capodanno, in piazza dei Cavalieri, con il concerto di uno dei padri della scuola cantautorale italiana, Antonello Venditti. È stato presentato questa mattina “Natale di stelle 2021”, il calendario di eventi che da mercoledì 8 dicembre prosegue fino all’Epifania, animando le strade e piazze di Pisa e del litorale. Molti appuntamenti sono organizzati dal Comune di Pisa, altri vengono coordinati con le associazioni di categoria (Confcommercio e Confesercenti), Eliopoli, Pro Loco litorale pisana, scuola Buonamici, edilizia acrobatica e il teatro Verdi di Pisa.

Alberi e mercatini di Natale. Il via alla rassegna verrà dato simbolicamente mercoledì 8 dicembre con l’accensione degli alberi di Natale (a partire dalle ore 15.00) allestiti in diverse piazze cittadine e del litorale, compreso il principale in piazza XX Settembre (ore 18.00). intanto, in città da qualche giorno sono aperti al pubblico i mercatini di Natale in piazza Vittorio Emanuele II (fino al 6 gennaio), piazza del Carmine (fino al 24 dicembre), Logge dei Banchi (fino al 24 dicembre). In Largo Ciro Menotti è presente “La Fabbrica del Cioccolato” (fino al 6 gennaio), in piazza Garibaldi il mercatino degli “operatori dell’Ingegno” (5 dicembre, 8 dicembre, 13 dicembre e 16 dicembre). Fino al 6 gennaio in piazza Vittorio Emanuele II la pista di pattinaggio su ghiaccio e agli Arsenali Repubblicani, la “Fabbrica di Babbo Natale” (martedì 7 e mercoledì 8 dicembre, venerdì 10 sabato 11 e domenica 12 dicembre (dalle ore 10.00 alle ore 19.00). A Tirrenia, in piazza Belvedere, il “Natale: dal Presepe alla Befana” (8 dicembre – 7 gennaio). A Pisa, in via Paparelli, sono anche in programma i mercati natalizi domenica 5 dicembre, mercoledì 8 dicembre, domenica 12 dicembre, domenica 19 dicembre (aperti tutto il giorno).

“Dopo avere caratterizzato la città, il litorale e le periferie con l’illuminazione e gli alberi di Natale – spiega l’assessore al turismo e alle attività produttive Paolo Pesciatini -, numerosi sono gli eventi che ho previsto nei giorni che andranno dall’8 al 6 gennaio e che abbracceranno tutto il nostro contesto territoriale. Venire a Pisa e sul nostro litorale per il periodo natalizio sarà un privilegio e un divertimento per grandi e piccini: street band, spettacoli itineranti come “La Bella e la Bestia”, Babbo Natale che si cala dal cielo e che gira per i nostri luoghi con la sua carrozza, zampognari, cori, costumi luminosi, la Befana e tanto altro animeranno le strade cittadine e il territorio. Il 30 dicembre ho desiderato portare a Pisa al nostro prestigioso teatro Verdi, che ringrazio per quanto fa al servizio della diffusione della cultura, il musical ispirato al racconto di Charles Dickens “Christmas Carol” con Roberto Ciufoli e il 31 dicembre il grande Antonello Venditti in piazza dei Cavalieri per lasciarsi alle spalle il 2021. Tutti appuntamenti gratuiti! Ringrazio ancora il teatro Verdi, le associazioni Confcommercio e Confesercenti, Eliopoli, la Pro loco litorale pisano, la Scuola Bonamici, Edilizia acrobatica, Michele Antonelli, Sandro Giacomelli, gli uffici del turismo e del commercio. Ognuno ha fatto la sua parte per realizzare un Natale che costituirà, per tutte queste sue nuove caratteristiche, “una nuova svolta, un punto di non ritorno, per la nostra città e per guardare con speranza al futuro”.

“Natale di stelle 2021”, il programma

Mercoledì 8 dicembre

Marina di Pisa, Lungomare – Tirrenia, piazza Belvedere (dalle 15 alle ore 18): Bandao Street Band;

Marina di Pisa, piazza Baleari (16,30): accensione della composizione natalizia;

Calambrone, Eliopoli (ore 17,00): accensione dell’albero di Natale;

Tirrenia, Piazza Belvedere (17): accensione dell’albero di Natale;

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo (dalle ore 15.30 alle ore 19.30): “P-Funking”, spettacolo itinerante -marching band;

Pisa, piazza XX Settembre ( 18): accensione Albero di Natale;

(ore 18.00): “Canti di Natale” a cura della Scuola Bonamici.

Sabato 11 dicembre

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo (dalle 16): “Pisa Move Art”, FlashMob di animazione a cura di street dancer;

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo (dalle 15,30 alle ore 19,30): “La Parata di Natale”, a cura compagnia Mantica Animazione itinerante;

Pisa, via San Francesco (dalle 16 alle ore 20): “La Via En Rose in festa”, Animazione.

Domenica 12 dicembre

Marina di Pisa, Lungomare – Tirrenia, piazza Belvedere (dalle 15 alle ore 18): “La Carrozza di Babbo Natale”, spettacolo itinerante;

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo (dalle 15,30 alle 19,30): “La Bella e la Bestia: un Magico Natale”, spettacolo itinerante;

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo (dalle 15,30 alle ore 19,30 “Angel’s led dance” della compagnia di danza Something Else, spettacolo itinerante con costumi luminosi.

Venerdì 17 dicembre

Eliopoli, Calambrone (alle 15 e alle 17): Laboratori Circo Krom; (ore 21.00): Circo Krom, spettacolo “Sirshal”.

Sabato 18 dicembre

Marina di Pisa, via Maiorca (dalle 14,30 alle ore 19,30): “Maiorca Christmas Time”, animazione con Babbo Natale e attività dedicate ai bambini, mercatino natalizio;

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo (dalle 15,30 alle 19, 30): “Light Show”, animazione itinerante a cura della compagnia Lumen Invoco;

Eliopoli, Calambrone (alle 17 ): Circo Krom spettacolo per bambini; (alle 18,30): Circo Krom spettacolo “Sirsha”; (alle 23): DjSet.

Domenica 19 dicembre

Centro e periferia (dalle 15,30 alle 19,30): “La carrozza di Babbo Natale”, animazione itinerante;

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo (dalle 15,30 alle 19,30): “Gli Zampognari”, spettacolo itinerante;

Eliopoli, Calambrone (alle 16,30): Circo Krom, spettacolo per bambini; (alle 18, 30): Circo Krom spettacolo “Sirsha”.

Martedì 21 dicembre

Eliopoli, Calambrone (alle 16 e alle 18): Laboratori Circo Krom.

Mercoledì 22 dicembre

Eliopoli, Calambrone (alle 16 e alle 18): Laboratori Circo Krom.

Giovedì 23 dicembre

Tirrenia, via dei Fiori (dalle 14,30 alle 19,30): “La Magia del Natale sul litorale”, animazione con Babbo Natale e attività dedicate ai bambini;

CEP, piazzale Donatello (dalle 14,30 alle 19.): “Natale al Cep”, trenino itinerante con animazione bambini;

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo (dalle 16 alle ore 18): “Canzoni Natalizie”, concerto itinerante a cura della scuola Bonamici;

Eliopoli, Calambrone (alle 17): Circo Krom, spettacolo per bambini; (alle 21): Circo Krom “Volevo andare”.

Venerdì 24 dicembre

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo – Litorale – Cep – Pisanova (dalle 15,30 alle 19,30): “Babbo Natale in risciò”, animazione itinerante per bambini;

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo – Litorale – Cep (dalle 15,30 alle ore 19,30): “Zampognari”, animazione itinerante;

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo – Litorale – Cep – Pisanova (dalle 15,30 alle ore 19,30): “Canti Gospel”, animazione itinerante;

Tirrenia, piazza Belvedere – Cep, piazzale Donatello – Piazza XX settembre (alle 17,30): “Babbo Natale si cala dal cielo”, a cura di Edilizia acrobatica;

Eliopoli, Calambrone (alle 17): Circo Krom, spettacolo per bambini; (alle 21): Circo Krom spettacolo di Cabaret; (alle 23): DjSet.

Sabato 25 dicembre

Eliopoli, Calambrone (alle 17): Circo Krom, spettacolo per bambini; (ore 21.00): Circo Krom spettacolo Sirsha; (alle 23): DjSet.

Domenica 26 dicembre

Eliopoli, Calambrone (alle 16,30): Circo Krom spettacolo per bambini; (alle 18,30): Circo Krom, spettacolo Sirsha.

Martedì 28 dicembre

Eliopoli, Calambrone (alle 15 e 17): Laboratori Circo Krom.

Mercoledì 29 dicembre

Eliopoli, Calambrone (alle 15 e 17): Laboratori Circo Krom; (alle 21): Circo Krom, spettacolo “Volevo andare”.

Giovedì 30 dicembre

Eliopoli, Calambrone (alle 17): Circo Krom, spettacolo per bambini; (alle 21): Circo Krom, spettacolo Sirsha

Pisa, teatro Verdi (alle 21): “A Christmas Carol”, spettacolo teatrale.

Venerdì 31 dicembre

Pisa, piazza dei Cavalieri (dalle 22,30 alle ore 23,45): Antonello Venditti in concerto; (alle 24): brindisi e auguri di Buon Anno; (dalle 24 alle 2): “DjSet”, intrattenimento musicale con Radio Bruno;

Eliopoli, Calambrone (alle 17): Circo Krom spettacolo per bambini; (alle 22): Circo Krom, spettacolo di cabaret; (alle 24): Festa di capodanno.

Sabato 1 gennaio 2022

Pisa, teatro Verdi (alle 18): concerto di Capodanno;

Eliopoli, Calambrone (alle 21 : Circo Krom, spettacolo Sirsha (alle 23): Music Ambient

Domenica 2 gennaio 2022

Eliopoli, Calambrone (16.30): Circo Krom, spettacolo per bambini; (18.30): Circo Krom, spettacolo Sirsha

Martedì 4 gennaio 2022

Eliopoli, Calambrone (alle 15 e alle 17): Laboratori Circo Krom; (ore 21.00): Circo Krom, spettacolo “Volevo andare”.

Mercoledì 5 gennaio 2022

Eliopoli, Calambrone (alle 17): Circo Krom spettacolo per bambini; (alle 21): Circo Krom, spettacolo di cabaret.

Giovedì 6 gennaio 2022

Pisa, piazza Vittorio Emanuele II – Corso Italia – Borgo (dalle 15,30 alle 19,30): “Arriva la Befana”, spettacolo itinerante a tema;

Tirrenia, piazza Belvedere – Cep, piazzale Donatello – piazza XX settembre (alle 17,30): “La Befana si cala dal cielo”, a cura Edilizia acrobatica;

Eliopoli, Calambrone (alle 17): Circo Krom, spettacolo per bambini; (alle 21): Circo Krom, spettacolo Sirsha.

Venerdì 7 gennaio 2022

Eliopoli, Calambrone (alle 17): Circo Krom spettacolo per bambini; (alle 21): Circo Krom, spettacolo Sirsha.

Sabato 8 gennaio 2022

Eliopoli, Calambrone (alle 17): Circo Krom spettacolo per bambini; (alle 21): Circo Krom spettacolo Sirsha.

“Natale di stelle 2021”, alcuni protagonisti

Bandao Street Band (mercoledì 8 dicembre, Marina di Pisa –Tirrenia, , dalle 15 alle 18): è un’orchestra di percussioni unica nel suo genere per originalità di ritmi e coinvolgimento del pubblico. Diretta da Francesco Petreni, l’onda sonora Bandão colora la scena italiana ed internazionale da 25 anni. Al suo attivo vari album, partecipazioni televisive, prestigiose collaborazioni musicali e oltre 500 concerti ed esibizioni sul palco. Bandão ha animato i carnevali più famosi tra cui Viareggio, Venezia e Londra, ed è stata special guest ad eventi come i concerti del Primo Maggio di Roma e Napoli, il vernissage di Pistoletto a Parigi e l’Ensaio Grande Rio a Rio de Janeiro. Nel tour 2019 spiccano la partecipazione al TEDx Roma ed il duetto con Jovanotti e Salmo a Milano davanti a 100.000 persone.

P-Funking band (mercoledì 8 dicembre, Pisa, dalle 15,30 alle 19,30): fonde nelle sue performance musica e movimento. Un ritmo trascinante, un repertorio accattivante che unisce capolavori conosciuti e chicche di raro ascolto a brani originali della band, dando vita a una proposta unica e originale, grazie agli arrangiamenti inusuali e insoliti, alle coinvolgenti coreografie e all’eclettismo dei musicisti. Negli ultimi anni la band si è esibita due volte al Concertone romano del Primo Maggio, ed è ormai presenza fissa in prestigiosi eventi sportivi nazionali. La P-Funking Band è stata poi protagonista a Expo Milano, alla Milano Design Week e alla Vogue Fashion’s Night, oltre a essere stabilmente nel cartellone dei più importanti Festival della Penisola. Negli anni, ha avuto l’occasione di collaborare con Max Gazzè, Andrea Giuffredi (già prima tromba di Ennio Morricone), il progetto “Spaghetti Funkers” (rilettura delle grandi colonne sonore del cinema western), e per lo stesso motivo la band ha lavorato insieme al rapper inglese LeeN e alla cantante Monica Hill.

La parata di Natale (sabato 11 dicembre, Pisa, dalle 15,30 alle 19,30): artisti della “Compagnia Mantica”, 5 artisti itineranti a tema natalizio: su trampoli: l’Albero di Natale, il Pupazzo di neve, il Bastoncino di zucchero; a terra: il Pacco regalo, il Folletto di Natale. La parata sarà accompagnata da carretto musicale itinerante.

“Light Show” (sabato 18 dicembre, Pisa, dalle 15,30 alle ore 19,30): animazione itinerante a cura della compagnia Lumen che realizza spettacoli di fuoco e performance luminose di grande impatto visivo ed emotivo con l’obiettivo di rendere ogni evento ancora più indimenticabile. Abiti di scena eleganti e raffinati, professionalità e massima cura per ogni particolare sono i punti di forza delle loro esibizioni. Dal 2002 la compagnia collabora con le più prestigiose location e i più noti wedding & event planner del territorio italiano, incantando il pubblico con la loro arte, in occasione di matrimoni, feste esclusive ed eventi aziendali.

“A Christmas Carol” (giovedì 30 dicembre, Pisa, teatro Verdi, alle 21): la Compagnia dell’Alba, porta in scena il musical “A Christmas Carol” in co-produzione con il TSA – Teatro Stabile d’Abruzzo e con la collaborazione della Scuola d’Arte New Step. Il racconto di Charles Dickens viene proposto nella sua versione teatrale, per la prima volta in Italia con le musiche e le canzoni di Alan Menken (autore di La Bella e la Bestia, La Sirenetta, Aladdin, e molti altri), con la regia e le coreografie di Fabrizio Angelini e la direzione musicale di Gabriele de Guglielmo. Ad interpretare il ruolo di Ebenezer Scrooge, ricco uomo d’affari dall’indole meschina e avara, anche quest’anno sarà Roberto Ciufoli.

Antonello Venditti in concerto (venerdì 31 dicembre, Pisa, piazza dei Cavalieri, dalle 22,30 alle 23,45): il celebre cantautore romano, accompagnato dalla sua band, ripercorre la carriera con i suoi più grandi successi. L’ingresso alla piazza dei Cavalieri sarà regolamentato dalle normative in tema di Covid.