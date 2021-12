Saverio Tommasi ospite della rassegna ‘Libri a Pacchi’

Dopo l’ottimo esordio con Iacopo Melio, continua la rassegna di incontri Libri a Pacchi organizzata dal Circolo Pacchi di Fucecchio.

Il secondo appuntamento è per venerdì (10 dicembre) alle 21, con la presentazione del libro In fondo basta una parola di Saverio Tommasi, edito da Feltrinelli. Insieme all’autore, presenterà il libro Irene Pagliaro, consigliera comunale e del circolo.

Saverio Tommasi, giornalista di Fanpage, autore di reportage in Italia e all’estero, ha da anni un enorme seguito di pubblico costruito in Rete, con oltre 500mila follower su Facebook e 200mila iscritti su Youtube. In fondo basta una parola è il suo terzo libro.

A coadiuvare la serata, la libreria Blume di Fucecchio.

A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, l’accesso alla sala è consentito solo ai possessori di green pass. Il numero di posti è limitato a circa 30 persone, è necessaria quindi la prenotazione. Per prenotazioni ed informazioni: Marco Rossetti 339.5824469, circoloarcipacchi@gmail.com

Nei prossimi appuntamenti, da gennaio in poi, gli ospiti saranno Marco Vassalotti, Francesco Catastini, Sergio Nelli, Manuela Manera e Vera Gheno.