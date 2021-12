Alla fine del film, si vedono proprio bene e sono anche nei titoli di coda. Sono 6 i montopolesi che hanno fatto le comparse in Quel gran genio del mio amico, il film del regista di Pontassieve Alessandro Sarti dedicata a Leonardo da Vinci, impersonato da Sergio Forconi. Sono i componenti del gruppo Danza storica della pro loco di Montopoli Valdarno, che ieri sera 14 dicembre hanno presenziato alla prima della pellicola. E si sono visti per la prima volta.

Per impegni personali, Gaia Carmignani e Marco Caselli non hanno potuto partecipare, ma chi ha assistito alla proiezione della commedia di fantasia li ha potuti riconoscere, insieme ad Asia Caselli, Lucrezia Casalini, Stefania Arzilli, Filippo Cambi.

Un’emozione riconoscersi e anche un piacere portare un po’ di Montopoli in un film che racconta la Toscana, anche se di qualche secolo fa. Il gruppo di montopolesi fa parte dei circa 400 tra attori e comparse che hanno partecipato al film, definito dallo stesso regista “un’opera corale”. Nel cast ci sono anche Athina Cenci e Katia Beni.

Il gruppo da Montopoli ha partecipato a un solo giorno di riprese, ma comunque una bella esperienza per chi è abituato a esibirsi in contesti diversi, come quelli di piazze, fiere e manifestazioni storiche. E un’altra medaglia per l’attivissima pro loco di Montopoli, che non si è fermata neppure durante il lockdown e che ora riparte alla grande. Dal grande schermo.