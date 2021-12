Esce il film di Diabolik, sono di origine sanminiatese i registi Manetti Bros.

Non solo tartufo, il bellissimo borgo pisano di San Miniato conosciuto in tutto il mondo per la raffinata prelibatezza del palato, è anche il luogo d’origine di tanti nomi illustri della storia e dell’arte. Da Napoleone Bonaparte allo stilista Gucci, dai registi e sceneggiatori Paolo e Vittorio Taviani alle firme del nuovo capolavoro cinematografico Diabolik, uscito sul grande schermo giovedì scorso (16 dicembre): i fratelli Antonio e Marco Manetti. Lo rende noto il sindaco Simone Giglioli.



Non solo registi, i fratelli Manetti – conosciuti come Manetti Bros, sono anche sceneggiatori, produttori cinematografici e direttori della fotografia di fama internazionale. Ma la loro storia intorno al mondo inizia proprio in Toscana, nel piccolo borgo pisano di San Miniato. Qui il nonno aveva un forno in via Maioli e il padre, Pierluigi Manetti, uomo dall’attitudine artistica e creativa, seguì i Taviani per andare a Roma a fare lo scenografo.

Una passione condivisa in famiglia, quindi, che porta i fratelli Manetti a raggiungere i più alti riconoscimenti professionali. Fra questi il recente David di Donatello per il miglior film 2018 per Ammore e malavita, una commedia musicale su Napoli, in concorso inoltre alla 74esima edizione del Festival di Venezia, dove ottiene il premio Pasinetti per il miglior film.

I Manetti Bros hanno diretto anche più di 100 videoclip per cantanti, fra cui Piotta, Alex Britti, Mietta, Mariella Nava, Max Pezzali, e per gruppi come i Flaminio Maphia, gli Assalti Frontali, C.U.B.A. Cabbal, Misero Spettacolo e i Tiromancino.