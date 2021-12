A Castelfranco al via il nuovo corso di fotografia con il docente Andrea Lippi

Dal 13 gennaio il Circolo culturale fotografico La Fototeca di Castelfranco di Sotto torna ad organizzare il corso di fotografia, all’interno delle attività dei laboratori culturali comunali.

Quest’anno il corso, per andare incontro alle esigenze di tutti i partecipanti e per seguire le normative e le raccomandazioni in merito al contenimento della diffusione del Covid19, verrà realizzato in modalità ibrida ovvero in parte in presenza ed in parte in streaming. Il corso in presenza, che si svolgerà con un numero limitato di persone, sarà aperto a chi, provvisto di green pass, decide di frequentarlo all’interno della sede del circolo, nel locale mediateca della biblioteca comunale di Castelfranco. Mentre per chi vorrà seguirlo in streaming sarà sufficiente collegarsi tutti i giovedì a partire dal 13 gennaio con le modalità indicate in fase di iscrizione al corso, avendo la possibilità di vedere le slide, ascoltare il docente e porre le domande in diretta. Per chi partecipa in streaming sarà possibile rivedere le principali lezioni anche in differita.

Il docente del corso sarà anche quest’anno Andrea Lippi, fotografo professionista (per avere maggiori informazioni visitare il sito www.andrealippi.it) Il corso è composto da circa 16 lezioni frontali e da 5 escursioni fotografiche (alle escursioni fotografiche si potrà partecipare anche se si frequenta il corso in streaming). Il programma vede, per la prime lezioni, l’approccio tecnico alla fotografia, con focus sulle tipologie di fotocamere, sensori e successivamente anche sui concetti relativi a diaframma, otturatore e sensibilità, per poi passare ad approfondimenti tematici su argomenti tecnici e di composizione fotografica.

Ogni escursione fotografica è seguita dalla revisione delle fotografie scattata da parte dell’insegnante. Infine, al termine del corso, verrà realizzata una mostra fotografica con le foto dei corsisti. Per partecipare al corso è necessario effettuare l’iscrizione entro il 10 gennaio.

Per avere maggiori informazioni sul programma del corso e sulle modalità di iscrizione è sufficiente collegarsi al sito.