Un ingresso al museo per i lettori più attivi, il premio della biblioteca

Un ingresso omaggio al museo civico e alla torre di mezzo è il premio, simbolico e legato alle bellezze del territorio, che la biblioteca comunale Indro Montanelli di Fucecchio ha deciso di dare i lettori più attivi del 2021. Un riconoscimento che vuol essere anche un inno alla lettura e alla frequentazione dei luoghi di cultura e del sapere.

Tra le centinaia di frequentatori abituali delle biblioteca comunale sono stati quindi individuati i primi tre per numero di libri presi in prestito. Ad essere premiati però saranno in quattro visto che al terzo posto c’è stato un ex aequo. I vincitori sono risultati Arturo Lucchesi, Ada Baldi, Ombretta Carlini e Antonietta Spezzacatena.

“A loro – dice l’assessore alla cultura Daniele Cei – va il nostro ringraziamento ma soprattutto vanno i nostri complimenti perché dedicano così tanto spazio ad un’attività fondamentale per la mente come la lettura. Un complimento speciale mi permetto di rivolgerlo ad Ada Baldi visto che si tratta di una giovanissima lettrice e che per questo, a mio avviso, merita un encomio speciale. Un grazie poi lo voglio rivolgere a tutto il personale della biblioteca comunale e dell’ufficio cultura del Comune per la bella iniziativa ma soprattutto per il grande impegno e la professionalità con cui svolgono il proprio lavoro”.